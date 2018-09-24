Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ

ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 140 (ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΙΑ)

02:00 πμ - πρωί

ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

 

Δύμης

14:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061

 

Παραλίας

14:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 

Ρίου

14:00-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

 

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600

 

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/09/2018 09:36

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/500999?skip_cache=yes

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