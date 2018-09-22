Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου
Πάτρας
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΡΜΟΥ 118 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΜΟΥΡΟΥΖΗ 27 ΠΛ. ΝΟΡΜΑΝ
ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ - ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑΠ.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΠ.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449
ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-526.413
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
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Δημοσιεύτηκε:
Τυπώθηκε: 22/09/2018 10:29
Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/500833
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