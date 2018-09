Πάτρα: Μας αποχαιρετά το σινε-Κάστρο στο Ρίο την Κυριακή το βράδυ - Ανοίγει 4/10 η 2η αίθουσα του Πάνθεον

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 θα είναι η τελευταία βραδιά που θα είναι ανοικτό για φέτος το θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο. Η ταινία με την οποία ολοκληρώνονται οι φετινές καλοκαιρινές προβολές, είναι όπως ήδη έχουμε γράψει η Αμερικάνικη κωμική περιπέτεια της Σουζάνα Φόγκελ «Ο Κατάσκοπος που με παράτησε» με την Μίλα Κούνις και την εξαιρετική κωμικό Κέιτ ΜακΚίνον.

Το φιλμ προβάλλεται στις 21.30. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Η συγκεκριμένη ταινία όπου παίζουν και οι Γκίλιαν Άντερσον, Σαμ Χιούαν, Πολ Ράισερ και ο Τζάστιν Θερού έχει κάνει επιτυχία με κοντά 70 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Κοτσαύτης στο thebest.gr, η σαιζόν κύλησε ικανοποιητικά αν και ο απρόβλεπτος καιρός του φετινού καλοκαιριού με τις πολλές βροχές τα χάλασε λίγο. «Χάσαμε 12 μέρες προβολών λόγω του καιρού που είναι σημαντικό χρονικό διάστημα για το καλοκαίρι. Για παράδειγμα παίζαμε το “Mamma Mia, here we go again” που ήταν sold out από Πέμπτη έως Κυριακή και τη Δευτέρα χρειάστηκε λόγω βροχής να μην κάνουμε προβολή χάνοντας εισιτήρια και κόσμο που ήθελε να έρθει να δει την ταινία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτσαύτης.

Τώρα ο Ανδρέας Κοτσαύτης μαζί με το γιο του Παναγιώτη μετά το κλείσιμο της φετινής καλοκαιρινής σαιζόν, επανέρχονται τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου και πιο συγκεκριμένα από την Πέμπτη 4/10/2018 στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη που και φέτος στις 220 και πλέον θέσεις της θα υποδεχθεί τους σινεφίλ φέρνοντας τους νέα φιλμ σε πρώτη προβολή.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ