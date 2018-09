«Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» από την Ντίσνει και έρχεται τα φετινά Χριστούγεννα στις αίθουσες

Χαράς ευαγγέλια για μικρούς και μεγάλους τα φετινά Χριστούγεννα καθώς στις 20 Δεκεμβρίου 2018 θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες μαζί με τη Βόρειο Αμερική η νέα ταινία της Ντίσνει «Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει», σε σκηνοθεσία Ρομπ Μάρσαλ που θεωρείται σίκουελ της κλασικής ταινίας του ’64 που είχε χαρίσει Όσκαρ ερμηνείας στην Τζούλι Άντριους.

Στη νέα Mary Poppins της Disney, η ηθοποιός Emily Blunt (The Girl on the Train, Into the Woods) είναι η τέλεια νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότητες, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχαστη, φανταστική περιπέτεια. Σε αυτό το ολοκαίνουριο σίκουελ, γεμάτο φρεσκάδα αλλά και πιστό στο πνεύμα της πρώτης ταινίας, η Mary Poppins επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας Banks να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής μετά από μια απώλεια. Η αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της τον Jack (ο Lin-Manuel Miranda της Vaiana), έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως -και ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood.

Παίζουν ακόμα οι Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Dick Van Dyke, Angela Lansbury, Colin Firth και η Meryl Streep. Από το καστ της πρώτης ταινίας επιστρέφει μόνο ο 92 ετών σήμερα Dick Van Dyke.

Η ταινία Mary Poppins του 1964, είχε προταθεί για 13 Όσκαρ και είχε τελικά κερδίσει 5, ανάμεσα τους και για τα οπτικά εφέ της και για το τραγούδι "Chim Chim Cher-ee".

Την ταινία θα την δούμε τις γιορτές και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ