Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ

02:00 πμ - πρωί

ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

 

Δύμης

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700

 

Παραλίας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

 

Ρίου

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102

 

Μεσσάτιδας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

 

Καλαβρύτων

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 20/09/2018 10:36

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/500601

thebest.gr © 2018

Life&the City
Χάθηκε ένα ακόμα μικρό σπιτάκι από την οδό ΚαποδιστρίουΗ πόλη αλλάζει καθημερινά
Χάθηκε ένα ακόμα μικρό σπιτάκι από την οδό Καποδιστρίου
Αθλητισμός
Η συνέντευξη Τύπου για το Run Greece της ΠάτραςΑπό την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π.
Η συνέντευξη Τύπου για το Run Greece της Πάτρας
Culture
Πάτρα: Έρχεται στο act η παράσταση «Ένας Κάποιος Τέτοιος Βυσσινόκηπος»Από την ομάδα Nunc, σε σκηνοθεσία της Πατρινής Μάριας Φλωράτου
Πάτρα: Έρχεται στο act η παράσταση «Ένας Κάποιος Τέτοιος Βυσσινόκηπος»


Φαρμακεία
Πολιτική
Οι δημοτικές παρατάξεις για την αντιδρόμηση της ΚανακάρηΚοινή ανακοινωση
Οι δημοτικές παρατάξεις για την αντιδρόμηση της Κανακάρη
Κοινωνία
Οδηγώντας στη μίνι περιμετρική της Πάτρας λιγες ώρες πριν παραδοθεί επισήμως στους Πατρινούς-ΒΙΝΤΕΟΤο Σάββατο ο πολύπαθος δρόμος ανοίγει
Οδηγώντας στη μίνι περιμετρική της Πάτρας λιγες ώρες πριν παραδοθεί επισήμως στους Πατρινούς-ΒΙΝΤΕΟ

Events
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο
Αγορά
Ημέρα Αναπτυξιακού προσανατολισμού το Σάββατο στο ΑργοστόλιΣτο πλαίσιο του «Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2018»
Ημέρα Αναπτυξιακού προσανατολισμού το Σάββατο στο Αργοστόλι



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτή είναι η εξήγηση για το φαινόμενο με τις αράχνες στο Αιτωλικό! Κάλυψαν... τα "πάντα" Αυτή είναι η εξήγηση για το φαινόμενο με τις αράχνες στο Αιτωλικό! Κάλυψαν... τα "πάντα"
Οι επίσημες φωτογραφίες της βάπτισης του Απόλλωνα Ρουβά! Οι επίσημες φωτογραφίες της βάπτισης του Απόλλωνα Ρουβά!
Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει σε 33χρονη - Τη «γάζωσαν» με σφαίρες την ώρα που πάρκαρε Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει σε 33χρονη - Τη «γάζωσαν» με σφαίρες την ώρα που πάρκαρε
Ο γλυκός παππούς που ομορφαίνει τα σχολεία της Πάτρας χρειάζεται την αγάπη μας - Γιατί δε θα ζωγραφίσει σχολεία το επόμενο διάστημα Ο γλυκός παππούς που ομορφαίνει τα σχολεία της Πάτρας χρειάζεται την αγάπη μας - Γιατί δε θα ζωγραφίσει σχολεία το επόμενο διάστημα
Ένα ζευγάρι από την Πάτρα στην εκπομπή του Τόνι Σφήνου! ΦΩΤΟ Ένα ζευγάρι από την Πάτρα στην εκπομπή του Τόνι Σφήνου! ΦΩΤΟ
Γνωρίζουν και προσπαθούν να «δέσουν» τους βιαστές της νεαρής στο Ζεφύρι -Σοκαριστικά στοιχεία Γνωρίζουν και προσπαθούν να «δέσουν» τους βιαστές της νεαρής στο Ζεφύρι -Σοκαριστικά στοιχεία
Πάτρα: Επεισόδια στο κέντρο - Έπεσαν μολότοφ και κάηκαν κάδοι - Άνοιξαν οι δρόμοι - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Επεισόδια στο κέντρο - Έπεσαν μολότοφ και κάηκαν κάδοι - Άνοιξαν οι δρόμοι - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ
Φεγγαράδα με Γιάννη Μαρκόπουλο στη Μίνι Περιμετρική την Παρασκευή - ΟΛΕΣ οι εκδηλώσεις Φεγγαράδα με Γιάννη Μαρκόπουλο στη Μίνι Περιμετρική την Παρασκευή - ΟΛΕΣ οι εκδηλώσεις
Χάθηκε ένα ακόμα μικρό σπιτάκι από την οδό Καποδιστρίου Χάθηκε ένα ακόμα μικρό σπιτάκι από την οδό Καποδιστρίου
Η κόρη της Μιμής Ντενίση μεγάλωσε και φεύγει για σπουδές!ΦΩΤΟ Η κόρη της Μιμής Ντενίση μεγάλωσε και φεύγει για σπουδές!ΦΩΤΟ