Η Σερ φορούσε "κιλά make up" για να φαίνεται νεότερη στο "Mamma Mia!

H Σερ αστειεύτηκε ότι το μυστικό πίσω από την νεανική της εμφάνιση στο "Mamma Mia! Here We Go Again" ήταν το μακιγιάζ. «Πέντε λίβρες make up». Σε συνέντευξη στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Attitude, το είδωλο της ποπ πρόσθεσε ότι βοήθησε «το γεγονός ότι άρεσα πραγματικά στον σκηνοθέτη Ολ Πάρκερ και νομίζω ότι με φρόντισε αρκετά με έξτρα φωτισμό. Είχε να κάνει πολύ με αυτό. Ήταν υπέροχος».

Αλλά ενώ η Σερ ίσως ήταν άψογα φωτισμένη και όμορφη στην οθόνη, παραδέχτηκε: «Δεν είδα πραγματικά ολόκληρη την ταινία γιατί δεν είμαι έτοιμη. Και θα τη δω κάποια στιγμή. Δεν μου αρέσει να βλέπω τις ταινίες μου αμέσως».

Η 72χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός υποδύεται την εκθαμβωτική μητέρα της Μέριλ Στριπ στο σίκουελ του μιούζικαλ «Mamma Mia!».

Πηγή: amna.gr