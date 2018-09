Θεσσαλονίκη: Με μπλουζ κατεβαίνει η αυλαία της 83ης ΔΕΘ

Με ρυθμούς μπλουζ και το Blues Brothers Approved Show, κατεβαίνει σήμερα η αυλαία στην 83η ΔΕΘ.

Στη σκηνή, κατευθείαν από μια περιοδεία σε Αμερική και Ευρώπη, παρουσιάζεται το Blues Brothers Approved Show, το οποίο έχει εγκριθεί από τους Νταν Ακρόιντ και Τζούντιθ Μπελούσι. "Think", "Minnie The Moocher", "Jailhouse Rock", "Shake a Tailfeather", "Sweet Home Chicago", "Everybody Needs Somebody To Love" είναι ορισμένα από τα διαχρονικά τραγούδια που θα απολαύσουν οι επισκέπτες της ΔΕΘ μέσα από το μουσικοχορευτικό show.

Η παράσταση, είναι η πρωτότυπη από το London Westend όπου «ανεβαίνει» με μεγάλη επιτυχία εδώ και χρόνια, ενώ η παραγωγή της έγινε το 1980 από τον σκηνοθέτη John Landis με τον Νταν Ακρόιντ και τον αξέχαστο Τζoν Μπελούσι.

Υποστηρικτής της παράστασης των Blues Brothers είναι το κέντρο πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι συναυλίες ξεκινούν μετά τις 21:30 στην Πύλη Τόξο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις παρακολουθούν όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης, μόνο με το εισιτήριο εισόδου της 83ης ΔΕΘ.

Χθες, η σκηνή των music events live «σείστηκε» από την Ελένη Φουρέιρα, η οποία ξεσήκωσε τους χιλιάδες θαυμαστές της, ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

Παράλληλα, σήμερα τερματίζει στη νότια Πύλη της ΔΕΘ από τις 13:00-18:00, το 51ο Ράλλυ ΔΕΘ, με την απονομή των επάθλων στους νικητές ενώ στις 18:00 παρουσιάζεται στο περίπτερο 14 (αίθουσα Akademia) το νέο θέμα του FIRST LEGO League για τη νέα σεζόν.

amna.gr