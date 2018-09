Ενθουσίασαν το πατρινό κοινό οι C REAL - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μια αξέχαστη βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στον ΚΗΠΟ του Royal, για να απολαύσουν τους C REAL.

Ένα ανεπανάληπτο live, γεμάτο ένταση και ρυθμό.Ακούσαμε τραγούδια όπως το “With or without you”, “Stop killing me”, “Θα περιμένω”, “Επικίνδυνα σε θέλω” (το πιo πολυπαιγμένο Ελληνικό τραγούδι της πενταετίας 2005-2010!), ή το “Τα πιο μεγάλα σ’ αγαπώ” και τόσα άλλα που έχουν αγαπηθεί και διατηρηθεί στην επικαιρότητα από τον κόσμο για πάνω από 22 χρόνια και όσοι ήταν παρόντες σιγοτραγουδούσαν μαζί τους.

Υπέροχοι και οι τρεις μάγεψαν το κοινό του Royal και καταχειροκροτήθηκαν.