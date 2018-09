Έρχεται 20 Σεπτεμβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες "Τo Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο"

Χαριτωμένο φαίνεται από το διαφημιστικό τρέιλερ του, το φιλμ φαντασίας με τίτλο «To Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο - The House with a Clock in Its Walls» όπου πρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για δύο Χρυσές Σφαίρες Τζακ Μπλακ και η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ.

Η απίθανη αυτή ταινία φαντασίας που έχει βασιστεί στη νουβέλα του John Bellairs (1938-1991) που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1973, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 σε διανομή από την ODEON και την AUDIO VISUAL.

Στο φιλμ διάρκειας 105 λεπτών που κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 21/9 εκτός της Cate Blanchett και του Τζακ Μπλακ, παίζουν ο 10χρονος Owen Vaccaro στο ρόλο του πιτσιρικά Lewis Barnavelt, η Renée Elise Goldsberry, ο μικρούλης Sunny Suljic και ο Kyle MacLachlan στο ρόλο ενός μάγου και οι Colleen Camp και Lorenza Izzo.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Λούις, ένα ορφανό αγοράκι, μετακομίζει στο Μίσιγκαν για να ζήσει στο σπίτι του θείου του, Τζόναθαν. Εκεί ανακαλύπτει τον κόσμο της μαγείας, αφού τόσο ο θείος του όσο και η καλύτερή του φίλη, Φλόρενς, είναι μάγοι. Σύντομα, ο μικρός Λούις θα αντιληφθεί πως το σπίτι έχει ένα μεγάλο μυστικό, αφού στους τοίχους του κρύβεται ένα μαγικό ρολόι που έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον κόσμο! Θα καταφέρουν να το βρουν και να το σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά; Μια ταινία φαντασίας, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον Μπέλερς, που αναμένεται να ενθουσιάσει τόσο τους μικρότερους σε ηλικία όσο και τους μεγαλύτερους θεατές. Θα δούμε την ταινία και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare όπου ήδη προβάλλεται το διαφημιστικό τρέιλερ.

H σκηνοθεσία είναι του Eli Roth.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ