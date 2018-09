Σεισμική δόνηση 3,9 ρίχτερ, με επίκεντρο 21 χλμ Νοτιοδυτικά της Ακράτας

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά, στις 4.21 το πρωί η οποία έγινε αισθητή στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η δόνηση είχε μέγεθος 3, 9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 21 χλμ νοτιοδυτικά της Ακράτας και 41 χλμ νοτιοανατολικά της Πάτρας

ML 3.9RegionGREECEDate time2018-09-14 01:22:03.5 UTCLocation38.04 N ; 22.12 EDepth5 kmDistances140 km W of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 04:22:03.5 2018-09-14

41 km SE of Pátra, Greece / pop: 164,000 / local time: 04:22:03.5 2018-09-14

21 km SW of Akráta, Greece / pop: 1,900 / local time: 04:22:03.5 2018-09-14

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 ρίχτερ και επίκεντρο 35 χλμ νότια του Αιγίου