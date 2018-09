Στις 20 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία του Γ. Πανουσόπουλου, «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει»

Ο σημαντικός Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος επιστρέφει μετά από σχεδόν 14 χρόνια με μία νέα ταινία με τίτλο «Σ’ Αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» που αναμένεται ν’ αρχίσει να προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 σε διανομή από τη Feelgood. Μάλιστα το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας επιφυλάσσει κι ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Πανουσόπουλο, τον οποίο και θα τιμήσει.

Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής (Serge Requet Barville) και μία νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του. Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο (Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρική χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα.

Ο Έλληνας δημιουργός Γ. Πανουσόπουλος (Οι Απέναντι) που έχει αιχμαλωτίσει με τον φακό του, όπως κανένας, το ελληνικό καλοκαίρι, τη θερινή ραστώνη, την ανεμελιά και το διονυσιακό ελληνικό φως, επιστρέφει με μία ηλιόλουστη, θυμοσοφική κωμωδία, ποτισμένη από την αλμύρα ενός επινοημένου και ξεχασμένου μικρού νησιού στο Αιγαίο 9τα γυρίσματα έλαβαν χώρα στην Ικαρία). Με πρωτότυπη πλοκή και σαγηνευτική αφήγηση, η ταινία είναι μία αληθινή ωδή στη ζωή, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Στη νέα του ταινία -με τίτλο βγαλμένο από τους στίχους του «Ήτανε λέει» του Άκη Πάνου- ο Γιώργος Πανουσόπουλος (Ταξίδι του Μέλιτος, Οι Απέναντι, Μανία, Μ’ αγαπάς;, Ελεύθερη Κατάδυση, Μια Μέρα τη Νύχτα, Τεστοστερόνη) εξερευνά έναν ιδεατό τόπο και τρόπο ζωής στα καθηλωτικά τοπία της Ικαρίας και θέτει, ανέμελα και μεθοδικά μαζί, τις βάσεις για να ζήσουν οι ήρωες του ελεύθεροι. Με φόντο το Αρμενάκι, όπου κανείς δεν ήξερε να κλαίει, οι χαρακτήρες της ιστορίας ξεδιπλώνονται, φιλοσοφούν, γλεντάνε και ερωτεύονται την ίδια τη ζωή με πρωτόγνωρο πάθος.

Πιθανόν να έρθει το φιλμ για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ