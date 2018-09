Έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Μην Ανησυχείς, δε θα φτάσει μακριά με τα πόδια"

Το νέο φιλμ του 66χρονου ανεξάρτητου Αμερικανού σκηνοθέτη Γκας Βαν Σαντ, με τίτλο «Μην Ανησυχείς, δε θα φτάσει μακριά με τα πόδια – Don’t’ Worry he won’t get far on foot» με τους Χοακίν Φοίνιξ, Τζόνα Χιλ, Ρούνι Μάρα και Τζακ Μπλακ που περιγράφει μία αληθινή ιστορία, βασισμένη στην ομότιτλη αυτοβιογραφία του Τζον Κάλαχαν, θα ξεκινήσει να προβάλλεται από τις 20/9/2018 στις Ελληνικές αίθουσες (πιθανόν να έρθει αργότερα και στην Πάτρα).

Ο Γκας Βαν Σαντ, είναι ο σκηνοθέτης των ταινιών «Milk» και «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» που έφτασαν έως τα Όσκαρ.

Ο Τζον Κάλαχαν έχει έφεση στο μαύρο χιούμορ και …τον αλκοολισμό. Ένα ατύχημα θα τον αφήσει για πάντα καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Στο ταξίδι της επιστροφής από τον απόλυτο πάτο, ο Κάλαχαν βρίσκει την ομορφιά στον παραλογισμό της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σύνοψη

Ο ΤζονΚάλαχαν παραλίγο να χάσει τη ζωή του σ’ ένα τροχαίο και το τελευταίο πράγμα που έχει σκοπό να κάνει, είναι να κόψει το ποτό. Όταν δέχεται νακάνει φυσιοθεραπεία (με την παρότρυνση της κοπέλας του κι ενός χαρισματικού σπόνσορα) ο Κάλαχαν ανακαλύπτει το ταλέντο του να σχεδιάζει προκλητικά σκίτσα για εφημερίδες που θα τον κάνουν διάσημο παγκοσμίως.

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία και την αυτοβιογραφία του Κάλαχαν, το φιλμ είναι σε σημεία δραματικό και οδυνηρό αλλά και συνάμα έχει και τις αστείες του στιγμές, με την υπογραφή του δύο φορές υποψηφίου για Όσκαρ Γκας Βαν Σαντ.

Να προσθέσουμε πως η όλη ιδέα να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ζωή του Τζον Κάλαχαν είχε ξεκινήσει 20 χρόνια πριν όταν το είχε προτείνει ο αξέχαστος Ρόμπιν Γουίλιαμς στον Γκας Βαν Σαντ. Ο Γουίλιαμς είχε συνεργαστεί με τον Βαν Σαντ στον «Ξεχωριστό Γουίλ Χάντινγκ» το 1997 όπου και κέρδισε το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου και οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας "Don’t’ Worry he won’t get far on foot" (είχε προβληθεί στα Φεστιβάλ Σάντανς και Βερολίνου) έχουν φτάσει τα 2,5 εκατ. δολάρια σε ΗΠΑ και αλλού.

Διανομή: Seven Films.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ