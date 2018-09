ΑΥΤΑ είναι τα νέα iPhone της Apple -ΔΕΙΤΕ τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά- ΦΩΤΟ

Σε μία φαντασμαγορική τελετή η Apple παρουσίασε τα νέα μοντέλα του iPhone, καθώς και το νέο Apple Watch, που σώζει ζωές, στο νέο «διαστημικό» στρατηγείο της, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια. Ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσοού, Τομ Κουκ, ανέβηκε στη σκηνή του αμφιθεάτρου «Στιβ Τζομπς» ενώπιον περίπου 1.000 ατόμων, λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα), προκειμένου να κάνει τα αποκαλυπτήρια των νέων προϊόντων.

Ο Κουκ ξεκίνησε τις ανακοινώσεις του με αυτό που αποκαλεί «δύο από τα πιο προσωπικά μας προϊόντα», αρχίζοντας με το Apple Watch.



Το ηχείο της συσκευής θα είναι πλέον πιο δυνατό, χάρη στον ανασχεδιασμό του, ενώ το πίσω μέρος των Apple Watch Series 4 είναι πλέον μαύρο κεραμικό και η οθόνη προστατεύεται από Sapphire crystal.



Παράλληλα, είναι το πρώτο που είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό παλμογράφο, και το οποίο θα καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς, έχοντας τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται με τους αισθητήρες του όλα τα βιομετρικά στοιχεία του χρήστη, "ελέγχοντας" την καρδιά του.



Η Apple έχει προσθέσει ηλεκτρόδια στην πλάτη του Apple Watch Series 4 και έτσι για πρώτη φορά είναι σε θέση να παρέχει ακριβής μετρήσεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), λαμβάνοντας μάλιστα έγκριση από την FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ).



Η τιμή πώλησης του Apple Watch Series 4 είναι $399 για το μοντέλο με GPS ανεβαίνοντας στα $499 για το μοντέλο με υποστήριξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.



Το WatchOS 5 θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα στις 17 Σεπτεμβρίου.



Το Apple Watch Series 3 θα συνεχίσει να πωλείται από την Apple, στην τιμή των 279 δολαρίων.



Τα νέα iPhone



Στη συνέχεια ο Τιμ Κουκ άνοιξε την αυλαία της παρουσίασης των τριών νέων μοντέλων iPhone, Xs, Xs Max και XR. Τα τρία νέα iPhone που παρουσίασε δεν έχουν μεγάλες διαφορές στον σχεδιασμό από το iPhone X, που λάνσαρε η εταιρεία πέρυσι τον Σεπτέμβριο.



Το iPhone Xs διαθέτει χρυσό, ασημένιο και γκρι φινίρισμα, είναι αδιάβροχο και έχει μεγαλύτερη αντοχή στο νερό, σε βάθος δύο μέτρων και για 30 λεπτά.



Μάλιστα, το iPhone Xs α έχει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, κατά 30 λεπτά σε σχέση με το iPhone X.



Διαθέτει έναν νέο και ταχύτερο επεξεργαστή (Α12 Βionic), διαθέτει OLED οθόνη 5,8 ίντσων, ιδανική για HDR ταινίες, καλύτερη ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο καθώς και καλύτερα ηχεία για αληθινά στέρεο ήχο.



Το ξεκλείδωμα γίνεται με Face ID, διαθέτει εξαπύρηνο επεξεργαστή A12 Bionic ο οποίος είναι βασισμένος στην αρχιτεκτονική των 7nm και γίνεται ο πρώτος επεξεργαστής αυτής της αρχιτεκτονικής που γίνεται διαθέσιμος σε smartphone.



Διαθέτει διπλή κάμερα με κάθετη διάταξη με βελτιωμένους φακούς στα 12MP με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και βελτιωμένο True Tone flash.



H τιμή για το iPhone Xs με 64GB αποθηκευτικού χώρου θα ανέρχεται στα 999 δολάρια.







iPhone XS Max



To Xs Max είναι μεγαλύτερο από το Xs με πατενταρισμένη OLED οθόνη 6,5 ιντσών (Super Retina), διαθέτοντας την πιο εξελιγμένη τεχνολογία που ήταν ποτέ διαθέσιμη σε ένα iPhone.



Διαθέτει τον ανανεωμένο σχεδιασμό των iPhone με οθόνη από άκρη σε άκρη και γυάλινο σώμα, ισχυρή κάμερα 12Mp και εξελιγμένο True Tone Flash. Παράλληλα, έχει νέες εξελιγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου με ασφαλέστερους και ταχύτερους αλγόριθμους, dual SIM και μια ολοκαίνουργια επιλογή αποθήκευσης 512Gb.



Η ίδια επιλογή αποθήκευσης είναι διαθέσιμη και στο iPhone Xs, ιδιαιτέρως για τους χρήστες που αποθηκεύουν βίντεο ή φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.



Το ξεκλείδωμα γίνεται με Face ID, διαθέτει εξαπύρηνο επεξεργαστή A12 Bionic ο οποίος είναι βασισμένος στην αρχιτεκτονική των 7nm και γίνεται ο πρώτος επεξεργαστής αυτής της αρχιτεκτονικής που γίνεται διαθέσιμος σε smartphone.



Διαθέτει διπλή κάμερα με κάθετη διάταξη με βελτιωμένους φακούς στα 12MP με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και βελτιωμένο True Tone flash.



Το Xs Max με τη σειρά του θα έχει επιπλέον 90 λεπτά χρήσης σε σχέση με το iPhone



H τιμή iPhone Xs Max με χωρητικότητα 64GB θα ανέρχεται στα 1.099 δολάρια.







iPhone XR



Επιβεβαιώνοντας τις φήμες και τις διαρροές, το iPhone XR θα είναι το φθηνότερο και το λιγότερο αναβαθμισμένο από τα τρία μοντέλα, ενώ δεν θα διαθέτει την οθόνη Super Retina, όπως τα δύο προηγούμενα.



Θα διατίθεται σε περισσότερα χρώματα, όπως λευκό, μαύρο, μπλε, κοραλί, κίτρινο και κόκκινο και κθα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο 7.000 series με ποιότητα αεροναυπηγικής.



Θα έχει οθόνη από άκρη σε άκρη – bezel less δηλαδή - 6,1 ιντσών LCD με ανάλυση 1792Χ828 ( 1.4 εκατ. pixels , 326 ppi) - η οθόνη του δηλαδή είναι μεγαλύτερη από αυτή του iPhone 8 Plus.



Θα αφυπνίζεται με ένα απλό χτύπημα, θα διαθέτει true tone και wide color οθόνη, ενώ δεν θα έχει home button. X. Το κινητό είναι ανθεκτικό σε σκόνη και νερό (PI167) και είναι εφοδιασμένο με τον A12 bionic νέο επεξεργαστή της Apple.







Η κάμερά του υποστηρίζει λειτουργία πορτέτου, την bokeh λειτουργία του iPhone Xs και Xs Max και έλεγχο βάθους. Παράλληλα θα έχει πιο γρήγορο face ID και βασική κάμερα ευρυγώνιου φακού 12 MP.



Η μπαταρία του θα διαρκεί 1,5 ώρα περισσότερο από το iPhone 8 Plus.



Η τιμή του iPhone XR θα ξεκινά από τα 749 δολάρια στα 64GB, 128GB και 256G και θα είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο.



Στην Ελλάδα, τα iPhone Xs και iPhone Xs Max θα είναι διαθέσιμα από τις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ το XR θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελίες από τις 19 Οκτωβρίου, με διαθεσιμότητα από τις 26 Οκτωβρίου.

Πηγή: protothema.gr