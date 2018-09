24ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ- ΠΡΕΜΙΕΡΑ 19/9 ΜΕ ΠΑΒΛΙΚΟΒΣΚΙ

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στον Πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» δόθηκε την Τετάρτη 12/9/2018 η συνέντευξη Τύπου, όπου ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας και παρουσίασε το πλήρες πρόγραμμα της 24ης διοργάνωσης του αγαπημένου κινηματογραφικού θεσμού της Αθήνας που προσελκύει σινεφίλ και από την περιφέρεια.

Παρών ήταν και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», ο οποίος και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Φετινό Φεστιβάλ.

Στη συνέχεια, ο Λουκάς Κατσίκας ευχαρίστησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Αττικής για την υποστήριξη και στην φετινή διοργάνωση προσθέτοντας ότι το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

O Κωνσταντίνοw Μπιτζάνης, Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων που αποτελεί σταθερό συνεργάτη & του Athens Open Air Film Festival και, φυσικά, των Νυχτών Πρεμιέρας, είπε πως «χαιρετίζουμε με μεγάλη χαρά την 24η διοργάνωση γιατί η Αθήνα αγαπάει τον κινηματογράφο και δεν νοείται ένα σχέδιο πολιτισμούς για αυτή την πόλη χωρίς το σινεμά».

Στη φετινή διοργάνωση υπάρχουν και νέες συνέργειες και δράσεις (Φεστιβάλ CineDoc και 1o Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, προβολή φιλική σε άτομα με αυτισμό για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διάθεση εσόδων μιας προβολής σε φιλανθρωπικό σκοπό, προβολή καθολικά προσβάσιμη της νέας ταινίας του Γιώργου Πανουσόπουλου).

Ο Λουκάς Κατσίκας ευχαρίστησε για μια ακόμη χρονιά και τον σταθερό αρωγό του Φεστιβάλ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που στηρίζει και φέτος οικονομικά τα Α’ και Β’ Βραβεία Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους και το Αφιέρωμα «Ο Μεγάλος Ερωτικός», στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο. Τέλος ανακοίνωσε ότι φέτος θα δώσει βραβείο στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.

Οι 24ες Νύχτες Πρεμιέρας ξεκινούν με την πρεμιέρα της ταινίας «Ψυχρός Πόλεμος», την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, Πάβελ Παβλικόφσκι.

Οι εταιρίες Strada Films/Seven Films παραχωρούν την ταινία έναρξης.

Με την ευκαιρία της τιμητικής παρουσίας του Πολωνού σκηνοθέτη, το Φεστιβάλ διοργανώνει ένα spotlight στο έργο του με την προβολή των ταινιών «Ida», «Το Καλοκαίρι του Έρωτά μου - My Summer of Love» και το «Τελευταίο Καταφύγιο - Last Resort».

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη Τύπου του Πάβελ Παβλικόφσκι, στον Πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

*Το αγαπημένο κινηματογραφικό φθινοπωρινό ραντεβού της Αθήνας θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στις κινηματογραφικές αίθουσες ΔΑΝΑΟΣ 1 & 2, ΟΝΤΕΟΝ ΟΠΕΡΑ 1 & 2, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΛΛΑΣ και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας: «η λέξη-κλειδί του φετινού προγράμματος είναι η “εξερεύνηση” και η ανακάλυψη. Θέλουμε να σπρώξουμε το κοινό μας να γνωρίσει νέους δημιουργούς, ολοκαίνουργα και συναρπαστικά φιλμ που θα παιχτούν για μοναδική φορά στη χώρα μας, από όλες τις γωνιές του πλανήτη».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 114 μεγάλου μήκους ταινίες, 67 μικρού μήκους και 3 Διαγωνιστικά Τμήματα:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Από την Ινδονησία μέχρι την Ουρουγουάη και από την Βραζιλία μέχρι την Λιθουανία, 15 φιλμ απαρτίζουν φέτος το Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Όλα αποτελούν το ντεμπούτο ή την δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα των δημιουργών τους σε ένα τμήμα που επιχειρεί να αναδείξει τα νέα ταλέντα που είναι στον δρόμο τους για να γίνουν οι πιο περιζήτητοι δημιουργοί του αύριο.

The Seen and Unseen, Kamila Andini (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΡ)

Thunder Road Jim Cummings (ΗΠΑ)

Hard Paint Marcio Reolon & Filipe Matzembacher (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

In the Aisles Thomas Stuber (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Volcano Roman Bondarchuk (ΟΥΚΡΑΝΙΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Neon Heart Laurits Flensted-Jensen (ΔΑΝΙΑ)

The Heiresses Marcelo Martinessi (ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ)

And Breathe Normally Isold Uggadottir (ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ)

Diane Kent Jones (ΗΠΑ)

One Step Behind the Seraphim Daniel Sandu (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

Summer Survivors Marija Kavtaradze (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ)

The Charmer Milad Alami (ΔΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ)

Museo Alonso Ruizpalacios (ΜΕΞΙΚΟ)

Consequences Darko Stante (ΣΛΟΒΕΝΙΑ)

Midnight Runner Hannes Baumgartner (ΕΛΒΕΤΙΑ).

Θα διεκδικήσουν την «Χρυσή Αθηνά» καθώς και τα υπόλοιπα βραβεία του Τμήματος, όπως το Βραβείο Κοινού του οποίου χορηγός φέτος είναι η FISCHER BEER.

Κριτική επιτροπή

Η διεθνής επιτροπή που θα απονείμει τα βραβεία αποτελείται από έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου. Πρόεδρός της θα είναι ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης του «Βαλς με τον Μπασίρ», Άρι Φόλμαν, και μέλη της: η Έλεν Ντε Γουίτ, Curator, καθηγήτρια και σεναριογράφος, η Νατάσα Γκίκας, Υπεύθυνη Γερμανικού Μουσείου Κινηματογράφου, ο Μαρκ Σμιθ, δημοσιογράφος για τους Times του Λονδίνου και ο Μάκης Γαζής, Υπεύθυνος Διανομής Ρόλων.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Οκτώ (8) ντοκιμαντέρ φιλοδοξούν να κερδίσουν την φετινή Χρυσή Αθηνά και να συστήσουν στο κοινό συναρπαστικές, παράδοξες, ιδιόρρυθμες και γοητευτικές εικόνες ενός πολυφωνικού κόσμου. Η Χρυσή Αθηνά για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ θα απονεμηθεί από μία ακόμη διεθνή επιτροπή, απαρτισμένη από σημαντικούς εκπροσώπους από τον χώρο του σινεμά.

Πρόεδρος ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Μενέλαος Καραμαγγιώλης και μέλη της η βραβευμένη σκηνοθέτιδα Ευαγγελία Κρανιώτη, η κριτικός κινηματογράφου Σίμραν Χάνς, η καλλιτέχνις Άντιε Έμαν και ο σκηνοθέτης Γκιουρτσάν Κελτέκ.

Οι ταινίες του προγράμματος:

The Price of Everything Ναθάνιελ Καν (ΗΠΑ)

Chris the Swiss Άνια Κόφμελ (ΕΛΒΕΤΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)

Matangi/Maya/M.I.A. Steve Loveridge (ΗΠΑ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ)

Studio 54 Matt Tyrnauer (ΗΠΑ)

A Woman Captured Bernadett Tuza-Ritter (ΟΥΓΓΑΡΙΑ), τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν υπέρ της Οργάνωσης «Αποστολή Άνθρωπος».

Island of the Hungry Ghosts Gabrielle Brady (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

The Raft Μάρκους Λίντεν (ΣΟΥΗΔΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΗΠΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Bisbee ‘17 Ρόμπερτ Γκριν (ΗΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ •

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Τρίτο και τελευταίο διαγωνιστικό τμήμα, αλλά πρώτο στις καρδιές μας, είναι αυτό των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Ο υπεύθυνος προγράμματος του Τμήματος και Αρχισυντάκτης του cinemagazine.gr, κος Πάνος Γκένας, μίλησε για το δημοφιλές τμήμα του Φεστιβάλ αναφέροντας ότι φέτος «είχαμε ρεκόρ συμμετοχών που ακούμπησε τις 244 ταινίες, από τις οποίες επιλέχθηκαν 47 που θα διεκδικήσουν τα 6 βραβεία του τμήματος, με το Βραβείο Α’ και Β’ Καλύτερης ταινίας να συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα των 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντιστοίχως με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου -ΕΚΚ» και ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους του Φεστιβάλ τον Πατρινό σκηνοθέτη και διευθυντή του ΕΚΚ Βασίλη Κοσμόπουλο και τον Διευθυντή στη Διεύθυνση Προώθησης (Hellas Film), Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.

Η κριτική επιτροπή που θα αποφασίσει για τα βραβεία αποτελείται από τους: Ελίνα Ψύκου (Πρόεδρος), σκηνοθέτιδα, Μαρίνα Καλογήρου, ηθοποιός, Λάμπης Χαραλαμπίδης, μοντέρ, Μαρίνα Κόντη, υπεύθυνη κινηματογραφικών πωλήσεων, Θοδωρής Δημητρόπουλος, δημοσιογράφος - κριτικός κινηματογράφου.

Θα παρουσιαστεί και μια σειρά ταινιών μικρού μήκους εκτός Διαγωνιστικού, ανάμεσά τους και η τελευταία ταινία του Γιώργου Ζώη, «Third Kind» η οποία θα προβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής εορταστικής τελετής για το ελληνικό σινεμά, με την απονομή των Βραβείων του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και των Βραβείων Πρωτοεμφανιζόμενων.

Η κριτική επιτροπή που θα τα απονείμει αποτελείται από τους: Πρόεδρος ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, Σύλλας Τζουμέρκας και μέλη, ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος, η ηθοποιός και σκηνοθέτις Δώρα Μασκλαβάνου, ο Αρχισυντάκτης στο Αθηνόραμα Γιάγκος Αντίοχος και η παραγωγός Φαίδρα Βόκαλη που κατάγεται από την Αχαΐα.

Το ελληνικό σινεμά έχει και φέτος την τιμητική του στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Θα προβληθούν το πολυβραβευμένο στα φεστιβάλ του εξωτερικού και πολυαναμενόμενο δεύτερο φιλμ του Μπάμπη Μακρίδη, «Οίκτος» (ήταν και στο Φεστιβάλ του Σάντανς), η πρώτη ταινία πολεμικών τεχνών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, το «Chinatown - Τα Τρία Καταφύγια» της Αλίκης Δανέζης Κνούτσεν και, φυσικά, η ταινία «Σ’αυτή τη Χώρα Κανείς δεν ήξερε να Κλαίει», που αποτελεί την κινηματογραφική επιστροφή του σπουδαίου δημιουργού Γιώργου Πανουσόπουλου.

Η προβολή θα είναι καθολικά προσβάσιμη, με τη συνεργασία της Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει μια πλήρη ρετροσπεκτίβα στο έργο του Έλληνα δημιουργού, με τίτλο «Ο Μεγάλος Ερωτικός» ενώ την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τιμητική τελετή απονομής Βραβείου για τη συνολική προσφορά του Γ. Πανουσόπουλου στον κινηματογράφο Ιντεάλ, με την προβολή της εμβληματικής του ταινίας, «Οι Απέναντι».

Από τις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα ελληνικά ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους και οι πρεμιέρες «Αναζητώντας τον Καζαντζάκη» του Αλέξανδρου Σκούρα και το «Melan*cholia» της Αριάδνης Κουτσαύτη, αλλά και οι προβολές των, επίσης, ελληνικών ντοκιμαντέρ «Antoni’s Voice» του Χρήστου Καπάτου, «Sopi - A Day In» του Χρήστου Πυθαρά και «Across Her Body» του Ζαχαρία Μαυροειδή.

ICONS

Η καινούργια ενότητα που δημιουργήθηκε φέτος με τίτλο «ICONS» αποτελείται από ντοκιμαντέρ αφιερωμένα σε εμβληματικές προσωπικότητες των τεχνών και του πολιτισμού εν γένει, όπως οι Ίαν Μακ Κέλεν, Βίβιεν Γουέστγουντ, Αλεξάντερ Μακ Κουίν, Τζον Μάκενρο, Όρσον Γουέλς και Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο οποίος μιλάει σε πρώτο πρόσωπο στην κάμερα ενός άλλου icon, του διάσημου φωτογράφου Μπρους Γουέμπερ.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Συνεχίζοντας την παράδοση του Φεστιβάλ σε συνέργειες με δραστήριους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, οι 24ες Νύχτες Πρεμιέρας διοργανώνουν μια σειρά από ειδικές προβολές:

Για 1η φορά στην Ελλάδα, οι Νύχτες Πρεμιέρας, με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων θα πραγματοποιήσουν μια προβολή φιλική σε άτομα με αυτισμό, με την κλασική ταινία της Ντίσνεϊ, «PETER PAN» (1953), η οποία μετρά φέτος 65 χρόνια από την κυκλοφορία της. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη και θα είναι με ελεύθερη είσοδο για όλους!

Επίσης, συνεχίζονται οι επιτυχημένες συνεργασίες με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγοράς Κινούμενων Σχεδίων και με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (ETHNOFEST), με την πρεμιέρα της ταινίας «Η βροχή τραγουδάει στο χωριό των νεκρών», που βραβεύτηκε στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Στη συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε ότι φέτος επεκτείνονται οι συνέργειες των Νυχτών Πρεμιέρας με δύο ακόμη Φεστιβάλ, το CineDoc και το νεοσύστατο 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας (ATHICFF).

Οι ειδικές προβολές - πρεμιέρες είναι, τo ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην Κορυφή» («Back to the Top»), του Στρατή Χατζηελενούδα σε συνεργασία με το CINEDOC και η προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Η Μιράι του μέλλοντος», του Μαμόρου Χοσόντα, σε συνεργασία με το 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας (ATHICFF), που αποτελεί την πρώτη ταινία animation που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των φετινών Καννών.

*Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Σουηδού δημιουργού Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το Φεστιβάλ ετοίμασε ένα μικρό φόρο τιμής, προβάλλοντας το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ της Τζέιν Μάγκνουσον για τη ζωή, την καριέρα και τις αθέατες πλευρές του, με τίτλο «Μπέργκμαν: ένας Χρόνος μια Ζωή» καθώς και την ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια της ταινίας «Ντροπή» («Shame», 1968): ένα από τα κορυφαία έργα του σκηνοθέτη το οποίο εκτιμήθηκε μεταγενέστερα.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ

«Διαμάντια του Πολωνικού Σινεμά» λέγεται το άλλο μεγάλο αφιέρωμα. Ρόμαν Πολάνσκι, Γέρζι Σκολιμόφκσι, Κριστόφ Κισλόφσκι, Γέρζι Καβαλέροβιτς, Κριστόφ Ζανούσι είναι μερικοί από τους σπουδαίους σκηνοθέτες, το έργο των οποίων θα φιλοξενηθεί φέτος στο Φεστιβάλ σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες. Ένα μέγιστο κεφάλαιο της παγκόσμιας κινηματογραφίας, μια σινεφίλ κληρονομιά που αξίζει να ειδωθεί σε μεγάλη οθόνη.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ: ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ

Το αφιέρωμα αυτό επιμελήθηκαν οι γυναίκες - συνεργάτιδες του Φεστιβάλ, Μαρία Ναθαναήλ, Άντυ Δημοπούλου, Δήμητρα Αργυράκη και Φωτεινή Αλευρά.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 5 πρεμιέρες από ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που αφηγούνται τις ιστορίες γενναίων γυναικών και μας ταξιδεύουν από τις επαναστάτριες Σαντινίστας στη Νικαράγουα της δεκαετίας του ‘80, στα όνειρα μιας νεαρής στη Δαμασκό του 2011 και από την ανατρεπτική ποιήτρια του Μεξικό, Ροζάριο Καστεγιάνο στην προεκλογική εκστρατεία της Σομαλής μετανάστριας Ιλχάν στην Αμερική και τις υποεκπροσωπημένες γυναίκες δημιουργούς στο Χόλιγουντ.

Τις προβολές θα προλογίσουν τιμώντας μάς με την παρουσία τους οι: Ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνεβα, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνική Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη, η παραγωγός Ελένη Κοσσυφίδου, η σκηνοθέτιδα Πέννυ Παναγιωτοπούλου, η κριτικός κινηματογράφου Έλενα Χρηστοπούλου, η ψυχαναλύτρια Κατερίνα Μαλίχιν, η συγγραφέας-σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη και η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το αφιέρωμα «Το Μέλλον Είναι Γυναίκα», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Ιωαννίδη και τις Μαγδαληνή Σύρου, Κυριακή Γεώργογλου, Κλεονίκη Αποστολίδου και Πέρσα Παυλάκη (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα») για την ένθερμη υποστήριξη.

FESTIVAL DARLINGS / AFTER HOURS

Το κινηματογραφικό best of του Festival Darlings, ένα τμήμα του Φεστιβάλ που αποτελείται από τις σημαντικότερες ταινίες της παγκόσμιας παραγωγής, οι οποίες έχουν διακριθεί στα κορυφαία φεστιβάλ του εξωτερικού και περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το «H Διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ» του Desiree Akhavan («Τhe Miseducation of Cameron Post») που κέρδισε το φετινό βραβείο στο Φεστιβάλ του Σάντανς, «Η Νηπιαγωγός», της Sara Colangelo, «Wildlife», η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του ηθοποιού Πολ Ντέινο με τους Τζέικ Τζίλενχαλ και Κάρι Μάλιγκαν, «Climax» του Γκασπάρ Νοέ, «Mandy» του Πάνου Κοσμάτου με τον Νίκολας Κέιτζ, κ.α.

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Οι φετινοί καλεσμένοι, εκτός από τον Πάβελ Παβλικόφσκι και τον Άρι Φόλμαν, είναι οι εξής: ο Πίτερ Στρίκλαντ με την φαντασμαγορική ταινία τρόμου «Το Στοιχειωμένο Ύφασμα» («In Fabric»), ο υποψήφιος για Όσκαρ βετεράνος σκηνοθέτης Πίτερ Μέντακ που θα παρουσιάσει την απολαυστική καινούργια του ταινία-ντοκιμαντέρ «Το Φάντασμα του Πίτερ Σέλερς» («The Ghost of Peter Sellers») και τη διασημότερη ταινία του με τίτλο «Απόλυτος Τρόμος» («The Changeling», 1980), ο τουρκικής καταγωγής Μαχμούτ Φαζίλ Κοσκούν, με την προ ημερών βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας ταινία του «Το Διάγγελμα» («The Announcement»), o νεαρός-αποκάλυψη από την Αργεντινή, Λορέντζο Φέρο, πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Άγγελος» («The Angel»), o σκηνοθέτης Τόμας Στούμπερ με τη βραβευμένη στo Φεστιβάλ Βερολίνου ταινία του «Στους Διαδρόμους» («In the Aisles») και ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Ναθάνιελ Καν με το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του «Όλα για Πούλημα - The Price of Everything», το οποίο διαγωνίζεται για τη Χρυσή Αθηνά

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Φεστιβάλ και με αφορμή την προβολή της ταινίας του, ο Ναθάνιελ Καν θα παραδώσει και masterclass με τίτλο «Η Αλήθεια σε 24 Καρέ», την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ., στον Πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο.

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η ταινία που θα προβληθεί μετά την Τελετή Λήξης της 24ης διοργάνωσης είναι η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λόουερι με τίτλο «Ο Κύριος και το Όπλο - The Old Man and the Gun», που αποτελεί τον συγκινητικό αποχαιρετισμό στην υποκριτική του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ενός από τους τελευταίους των μεγάλων του Χόλιγουντ. Η ταινία παίχθηκε στο φετινό Φεστιβάλ του Τορόντο αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Η προβολή πραγματοποιείται με την παραχώρηση της εταιρίας Odeon.

*Οι Νύχτες Πρεμιέρας θα προσπαθήσουν και φέτος να γίνουν όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες σε συνεργασία με την Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών, κι όχι μόνο στο δομημένο περιβάλλον αλλά και στο περιεχόμενο. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θα υπάρχουν ειδικές σημάνσεις για τις ταινίες που θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους βάσει διαλόγων, ελληνικούς υπότιτλους για να μπορούν να παρακολουθούν κάποιες ταινίες οι κωφοί και οι βαρήκοοι, ακουστική περιγραφή.

Η είσοδος για τους θεατές με αναπηρία θα είναι ελεύθερη και η προσβασιμότητα στις αίθουσες της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ιντεάλ και Δαναός 2 θα είναι σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ εφικτή για θεατές με αναπηρία.

Επίσης, και φέτος σε όλες τις προβολές του Φεστιβάλ η είσοδος των θεατών με αναπηρία είναι δωρεάν με την προμήθεια σχετικής κάρτας διαρκείας 5 προβολών ενώ και οι (σινεφίλ) σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι καλοδεχούμενοι.

Για το πλήρες πρόγραμμα του 24ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ επισκεφθείτε τα: www.aiff.gr και www.cinemagazine.gr

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με VIVA.GR

5 ΕΥΡΩ για τις προβολές μέχρι τις 19:55

6 ΕΥΡΩ για τις προβολές από τις 20:00.

Μεγάλος χορηγός είναι η Cosmote TV.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Λουκάς Κατσίκας ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες και χορηγούς των Νυχτών Πρεμιέρας όπως την COSMOTE TV (Μεγάλο Χορηγό), ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (Μέγα Υποστηρικτή), Jameson (Υποστηρικτή Εκδηλώσεων), Fischer (Χορηγό Βραβείου Κοινού), CITROEN (Χορηγό Μετακινήσεων), Viva.gr και Viva Wallet (έκδοση εισιτηρίων και καρτών διαρκείας), TGI Friday’s, Zolotas, τους διανομείς (AMA FILMS, DANAOS FILMS, FEELGOOD ENTERTAINMENT, FILMTRADE, ODEON, ROSEBUD 21, SEVEN FILMS, SPENTZOS FILMS, STRADA FILMS, TANWEER, UIP, WEIRD WAVE), το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για την φιλοξενία του Γραφείου Τύπου, το Ινστιτούτο Γκαίτε, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το British Council, την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα, την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα και την Πρεσβεία του Ισραήλ και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές, τους χορηγούς επικοινωνίας και τους εθελοντές του Φεστιβάλ.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Σκηνή από τον "Ψυχρό πόλεμο" του Πάβελ Παβλικόφσκι.