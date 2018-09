Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσελκύει τη βιομηχανία του κινηματογράφου

«Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής, μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)», είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος CIAK, το οποίο συγχρηματοδοτείται με 888.796,70 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος CIAK είναι το Ίδρυμα Κινηματογράφου Απουλίας (Apulia Film Commission Foundation) και εταίροι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο Μπάρι της Ιταλίας.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει η Ιωάννα Χαμακιώτη, μέλος της Ομάδας έργου από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο προβλέπει ένα σημαντικό πρόγραμμα διασυνοριακών δραστηριοτήτων σχετικά με τη χρήση της οθόνης και του κινηματογράφου, που αποτελεί κύριο μέσο του οπτικοακουστικού τομέα, ως μέρος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας της Περιφέρειας και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η είναι η δημιουργία ενός τοπικού γραφείου (Film Office) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης μεταξύ των αλλοδαπών παραγωγών ταινιών και της τοπικής αγοράς και διοίκησης, η υποστήριξη στο δίκτυο των φεστιβάλ της περιοχής παρέμβασης, όπως επίσης η οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 90.150,00 € και η διάρκεια υλοποίησης του έργου 24 μήνες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, προσελκύοντας τους σημαντικότερους διεθνείς φορείς που επενδύουν στη βιομηχανία κινηματογράφου, αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο με τη φιλοξενία πληρώματος ταινιών ή άλλων γεγονότων, φιλοξενώντας αυξημένο αριθμό επισκεπτών και παράγοντας νέες βιώσιμες υπηρεσίες για τους τουρίστες.