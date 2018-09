O Τάκης Δαμάσκης των C- real, πριν το live στην Πάτρα, στο thebest.gr: "Η αγάπη του κόσμου μας κρατάει ζωντανούς"

Στην Πάτρα επιστρέφουν οι C Real την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου. Το γνωστό και δημοφιλές συγκρότημα θα πραγματοποιήσει μία live μουσική εμφάνιση λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στον κήπο του Royal – παλιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων.

Υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο live, γεμάτο ένταση και ρυθμό!

Το συγκρότημα έχει τα τελευταία χρόνια κάνει δυναμικό come back κάνοντας συνεργασίες (όπως αυτή με την Αγγλίδα soul τραγουδίστρια Hannah Williams στο LET ME BE ή στο Where R U Now με τις Fox Glove) οι οποίες είναι στην top list των ραδιοφωνικών επιτυχιών

Λίγο πριν την επίσκεψη στην Πάτρα, η "ψυχή" του συγκροτήματος, ο Τάκης Δαμάσκης μίλησε στο thebest.gr.

Της Κωνσταντίνας Τσίχλα

Ποια είναι η σχέση σας με την Πάτρα;

Στην Πάτρα έχουμε πολλές ωραίες αναμνήσεις . Πολλές συναυλίες τα τελευταία 15 με 20 χρόνια και έχουμε αρκετούς φίλους σε αυτή την πόλη. Γενικά είναι ένας αγαπημένος προορισμός και μία αγαπημένη πόλη.

Τι θα ακούσουμε την Πέμπτη στο Royal;

Όλα τα παλιά και γνωστά μας τραγούδια αλά και πιο καινούργια, πολλές διασκευές ροκ και ντίσκο. Χορευτικά τραγούδια ελληνικά και ξένα, πάντα με το δικό μας τρόπο και στυλ.

Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανό το συγκρότημα τόσα χρόνια;

Η μόνη απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι η αγάπη του κόσμου προς εμάς και τα τραγούδια μας. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε ακόμα. Από εκεί και πέρα είναι η δική μας αγάπη για τη μουσική και τα lives.

Ποιες είναι οι δυσκολίες;

Οι δυσκολίες είναι αυτές που έχει όλος ο κόσμος . Οικονομικές κατά βάση και μετά με τον χώρο της δισκογραφίας που έχει συρρικνωθεί. Οι δουλειές είναι πολύ πιο δύσκολες αλλά και λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν.

Τι έχετε δει να αλλάζει στο χώρο της μουσικής όλα αυτά τα χρόνια;

Η μουσική κάνει κύκλους. Την πρώτη δεκαετία του 2.000 υπήρχε περισσότερο ποπ- ροκ, υπήρχαν περισσότερα συγκροτήματα και τα πράγματα ήταν πιο εναλλακτικά θα έλεγα.

Την τελευταία δεκαετία που διανύουμε έχει κυριαρχήσει το σουξέ- λαϊκό με μοντέρνο στοιχείο. Δεν είναι της δικιά μας μουσικής προτίμησης αλλά τα ραδιόφωνα έχουν προχωρήσει στο να παίζουν περισσότερο αυτό το είδος της μουσικής. ‘Έτσι γίνεται όμως στη μουσική. Για κάποια χρόνια κυριαρχεί ένα είδος, για κάποια ένα άλλο κλπ κλπ.

Έχετε κυκλοφορήσει και αγγλόφωνα τραγούδια. Έχουν «τύχη στην Ελλάδα τέτοια τραγούδια;

Σίγουρα έχουν. Τουλάχιστον για εμάς. Πολλές φορές λέω ότι το πιο «πολυπαιγμενο» μας τραγούδι, το «With or Without you” δεν είναι ελληνικό. Κυκλοφόρησε το 1999 και μέχρι σήμερα που έχουν περάσει 20 χρόνια ακούγεται σε όλα τα ραδιόφωνα.

Πόσο εύκολα μπορεί ένα συγκρότημα από την Ελλάδα να κάνει πράγματα στο εξωτερικό;

Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο για ένα συγκρότημα από την Ελλάδα να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Κάποια συναυλία μπορεί να κάνεις. Άλλα για να κάνεις καριέρα πρέπει αν μένεις εκεί, να είναι η μητρική σου γλώσσα τα Αγγλικά. Δεν έχει γίνει. Ίσως μία φορά, στη δεκαετία του 1960 που είχαν μετακομίσει στην Αγγλία.

Ποιες είναι οι πιο «δυνατές» στιγμές που θυμάστε στην πορεία σας με το συγκρότημα;

Είναι αρκετές. Διαλέγω τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο με τους R.Ε.Μ to 2008 μπροστά σε 60.000 κόσμο, με την Σακίρα στο ολυμπιακό στάδιο το 2006. Επίσης τα πρώρα βραβεία που πήραμε το 2004 με το «Θα περιμένω».

Ποιο είναι το όνειρο που δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμα;

Μία περίεργη ερώτηση. Ό, τι είχα ονειρευτεί να καταφέρω στη μουσική, το κάναμε. Θα ‘ήταν αχαριστία να λέγαμε ότι έχουμε ακόμα όνειρα μετά από τόσα που έχουν περάσει τα τελευταία 22 χρόνια με τις υπέροχες στιγμές.

Σίγουρα ονειρευόμαστε για μία ακόμα επιτυχία, για περισσότερα lives, για τη συνεχή αγάπη του κόσμου. Ουσιαστικά δεν είναι πλέον όνειρα αλλά ανάγκη. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό τα όνειρα έχουν γίνει πραγματικότητα.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος σας;

Μήπως πάθω κάποιο ατύχημα και δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή. Γενικά έχω βγάλει το άγχος από τη ζωή μου.

Τι υπάρχει στα μελλοντικά σας σχέδια;

Η κυκλοφορία ενός τραγουδιού κι ενός video clip αλλά και lives σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή την Πέμπτη 13 Σεπτέμβρη λοιπόν, το μουσικό ταξίδι των ανανεωμένων και πάντα αγαπημένων C:Real κάνει στάση στη μουσική σκηνή του Royal στην Πάτρα.

Kάτια Σαμαντζή : Φωνή

Τάκης Δαμάσχης : Κιθάρα, μπάσο

Γιάννης Γιαννίκος : Κιθάρα

Ηλίας Λαίτσας : Τύμπανα

Στον Κήπο του Royal Τheater, Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες - Κρατήσεις : 2610 310120.