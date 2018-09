Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου οι C:REAL στην Πάτρα

Ένα αγαπημένο συγκρότημα γεμάτο επιτυχίες θα φιλοξενήσει την Πέμπτη το βράδυ λίγο μετά τις 10 η σκηνή του ΚΗΠΟΥ στο Royal της Ακτής Δυμαίων.

Οι C: Real, επιστρέφουν δυναμικά και υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο live, γεμάτο ένταση και ρυθμό!

Το αγαπημένο συγκρότημα της ελληνικής μουσικής, με την φήμη του να έχει προ πολλού ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας έχει τα τελευταία χρόνια κάνει δυναμικό come back κάνοντας συνεργασίες (όπως αυτή με την Αγγλίδα soul τραγουδίστρια Hannah Williams στο LET ME BE ή στο Where R U Now με τις

Fox Glove) οι οποίες είναι στην top list των ραδιοφωνικών επιτυχιών!

Φυσικά, στις... αποσκευές τους θα υπάρχουν και τραγούδια όπως το “With or without you”, “Stop killing me”, “Θα περιμένω”, “Επικίνδυνα σε θέλω” (το πιo πολυπαιγμένο Ελληνικό τραγούδι της πενταετίας 2005-2010!), ή το “Τα πιο μεγάλα σ’ αγαπώ” και τόσα άλλα που έχουν αγαπηθεί και διατηρηθεί στην επικαιρότητα από τον κόσμο για πάνω από 22 χρόνια.

Oι C:REAL ξεκίνησαν το 1996 από το συνθέτη, στιχουργό και δισκογραφικό παραγωγό Τάκη Δαμάσχη και μέχρι το 2000 κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα και εξωτερικό 2 άλμπουμ με Αγγλικό στίχο: Realtime (1997), Stop killing time (2000). Επιτυχίες από αυτές τις δυο πρώτες δισκογραφικές τους δουλειές όπως το "Visions of you", "Stop killing time" και "With or without you" θεωρούνται ίσως και οι πιο κλασσικές τους μέχρι σήμερα! Mε την προσχώρηση της Ειρήνης Δούκα στο group το 2002, οι C:REAL συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το 2010 κυκλοφορώντας 4 άλμπουμ: Τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ (2003), Χίλια χρόνια (2004), Κάθε μου σκέψη (2006), Ινβάιν (2008) καθώς και το single "Ό,τι αξίζει" το 2010.

Το ’12 κυκλοφορούν τα τραγούδια "Όνειρα Στη Φωτιά" και "Ανθρώπινες Σχέσεις" Τον Μάιο του ΄14 κυκλοφορούν σε συνεργασία μα την πολύ επιτυχημένη Oceana την επιτυχία "Sleepless Nights" Το 2015 ξεκίνησαν δυναμικά με το "Χίλια Μυστικά"ενώ τον Μάρτη έλαβαν μέρος στον προκριματικό διαγωνισμό της Eurovision με το δυναμικό "Crush And Burn"!

Τον Ιανουάριο του 2016 κυκλοφoρούν το single “Πόσα λόγια” και τον Σεπτέμβριο του 2016 το αγγλόφωνο single “LET ME BE” σε μιά συνεργασία έκπληξη με την Αγγλίδα soul τραγουδίστρια Hannah Williams!

Τον Σεπτέμβριο του 2017 κυκλοφορούν το αγγλόφωνο single “Where R U Now” σε συνεργασία με τo Καναδέζικο γυναικείο συγκρότημα Fox Glove που σημειώνει αυτή την στιγμή ραδιοφωνική επιτυχία!

Μέχρι σήμερα οι C:REAL έχουν κυκλοφορήσει 15 τοπ 10 ραδιοφωνικές επιτυχίες (εκ των οποίων τρεις Νο1)με Ελληνικό και Αγγλικό στίχο, 6 άλμπουμ και έχουν κερδίσει 4 βραβεία Αρίων, 2 βραβεία MAD και 1 Κύπρου!

Το συγκρότημα έχει κάνει πάνω από 600 live εμφανίσεις και έχει ανοίξει συναυλίες μεγάλων ονομάτων όπως η SAKIRA (Ολυμπιακό στάδιο 2006) και REM (Καλλιμάρμαρο 2008)!

Tην Πέμπτη, 13 Σεπτέμβρη το μουσικό ταξίδι των ανανεωμένων και πάντα αγαπημένων C:REAL κάνει στάση στη μουσική σκηνή του Royal όπου μας περιμένουν να θυμηθούμε, να γνωρίσουμε, αλλά και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί τους!

Info:

Kάτια Σαμαντζή : Φωνή

Τάκης Δαμάσχης : Κιθάρα, μπάσο

Γιάννης Γιαννίκος : Κιθάρα

Ηλίας Λαίτσας : Τύμπανα

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στις 10 το βράδυ

Στον Κήπο του Royal Τheater, Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες - Κρατήσεις : 2610 310120