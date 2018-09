Από τις 13 Σεπτεμβρίου στις Ελληνικές αίθουσες το παιδικό φιλμ "Ο Λούης και οι Εξωγήινοι"

Η παιδική ταινία animation με τίτλο «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι - Luis and the Aliens» σε σκηνοθεσία: Βόλφγκανγκ Λαουενστάιν, Κρίστοφ Λαουενστάιν, Σον ΜακΚόρμακ, οι οποίοι έχουν γράψει και το σενάριο, θα βγει στη χώρα μας από αυτή την Πέμπτη 13/9 στις αίθουσες, σε διανομή Rosebud .21 και Seven Films.

Διάρκεια: 86 λεπτά

Τι θα έκανες αν ξαφνικά ερχόσουν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν, ή μάλλον τρεις εξωγήινους; Σε αυτή την ξεκαρδιστική ιστορία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, ένα μικρό αγόρι θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά του με τη βοήθεια των τριών θεότρελων νέων φίλων του… που τυχαίνει να μην είναι από το δικό μας πλανήτη! Γέλιο, περιπέτεια και συγκίνηση σε μια ιστορία για το μεγαλύτερο μάθημα για όλους: «οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγεις».

Το φιλμ που αναμένεται να παιχθεί και στην Πάτρα, θα προβληθεί μεταγλωττισμένο στα ελληνικά από την Power Media Productions.

Όταν ο μπαμπάς σου είναι φανατικός της άποψης ότι υπάρχουν εξωγήινοι, η ζωή δεν είναι εύκολη - ούτε και πολύ φυσιολογική! Παρά την αγάπη του για εκείνον, ο 12χρονος Λούης δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς του πατέρα του, οπότε η έκπληξή του είναι τεράστια όταν τρεις ατζαμήδες μικροί εξωγήινοι -ο Μογκ, ο Ναγκ και ο Γουάμπο- προσγειώνονται ξαφνικά μπροστά του.

Ενθουσιασμένος με την αναπάντεχη αυτή συνάντηση, ο Λούης θέλει να μοιραστεί με τον πατέρα του το φανταστικό αυτό νέο, αλλά συνειδητοποιεί ότι εκείνος θέλει να «παγώσει» και να μελετήσει τους καινούργιους του φίλους.

Στο μεταξύ, ο Λούης και οι τρεις εκκεντρικοί του φίλοι θα ζήσουν μια ξεκαρδιστική, ανατρεπτική περιπέτεια στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν οι εξωγήινοι σπίτι τους. Μήπως ο Λούης θα έπρεπε να φύγει μαζί τους για να ξεφύγει από τα γήινά του προβλήματα; Ή μήπως μερικές φορές πρέπει να φτάσεις μέχρι τα άστρα για να βρεις το πού ανήκεις πραγματικά;

*Ο Λούης είναι 12 χρονών και ζει μόνος με τον μονίμως αφηρημένο πατέρα του. Είναι ένα δυνατό και έξυπνο παιδί, που έχει μάθει να φροντίζει τον εαυτό του και το σπίτι σαν ενήλικας, χωρίς να παραπονιέται. Αυτό όμως έχει επηρεάσει την κοινωνική του ζωή: δεν έχει χρόνο να κάνει φίλους ή να κάνει παρέα με τα κουλ παιδιά του σχολείου, κι έτσι μοιάζει σαν ένας ντροπαλός, μοναχικός τύπος. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε την έκπληξή του όταν γνωρίζει τρεις εκκεντρικούς εξωγήινους και γίνονται φίλοι. Μήπως είναι αυτοί η αναπάντεχη λύση σε όλα του τα προβλήματα;

Οι Εξωγήινοι

Είναι κάτι σαν τουρίστες σε ένα διαγαλαξιακό κρουαζιερόπλοιο. Είναι χαριτωμένοι, αστείοι και συμπαθητικοί - αλλά κάνουν πολύ θόρυβο! Μπορεί να είναι κάπως κυκλοθυμικοί και να διαφωνούν συχνά, αλλά τα βρίσκουν και πάλι αμέσως και παρασύρονται από τον ενθουσιασμό τους. Έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την εικόνα τους ανάλογα με την περίσταση και να μεταμορφώνονται σε άλλο πλάσμα ή άνθρωπο - ποτέ όμως δεν τα καταφέρνουν στην εντέλεια, κάτι που δημιουργεί αρκετές παρεξηγήσεις… Δεν σκέφτονται πολύ πριν δράσουν κι έτσι μερικές φορές κάνουν τα πράγματα χειρότερα.

Οι σκηνοθέτες μιλούν για την ταινία

«Τα τελευταία χρόνια πολλές ιδέες και χαρακτήρες γεννήθηκαν στο μυαλό μας κι έτσι μειώσαμε την δουλειά μας στο χώρο της διαφήμισης για να επικεντρωθούμε στο πραγματικό μας ενδιαφέρον: να πούμε τις δικές μας ιστορίες.

Η ιδέα για το “Ο Λούης και οι Εξωγήινοι” γεννήθηκε το 2010 και για τα επόμενα δύο χρόνια δουλέψαμε το σενάριο, θέλοντας να δημιουργήσουμε αστείους χαρακτήρες, σασπένς και μία συγκινητική ιστορία ανάμεσα στον Λούης και τον πατέρα του. Πάνω από όλα φροντίσαμε και αναδείξαμε τα κωμικά στοιχεία, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με παρεξηγήσεις σχετικά με την ταυτότητα των χαρακτήρων. Ως δίδυμοι όλη μας την ζωή ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια μπερδέματα και σίγουρα το έχουμε διασκεδάσει κι εμείς πολύ!

Η δουλειά για την ταινία πήρε πολλά χρόνια, αλλά χάρη στην έμπειρη, αφοσιωμένη και ικανή μας ομάδα, και το δικό μας καθαρό όραμα για την ταινία, καταφέραμε να μείνουμε στον αρχικό μας στόχο: να κάνουμε μια ταινία που θα θέλαμε να δούμε κι εμείς οι ίδιοι ως θεατές. Έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο κι ενέργεια στο πρότζεκτ, το οποίο επιτέλους θα βγει στον κόσμο και, ελπίζουμε, θα φτάσει σε ένα ευρύ κοινό».

*Όπως θυμίζει το The Hollywood Reporter στην κριτική του για την ταινία, πριν από περίπου 30 χρόνια, οι Christoph and Wolfgang Lauenstein είχαν κερδίσει βραβείο Όσκαρ για το μικρού μήκους φιλμ κινουμένων σχεδίων με τίτλο Balance.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ