Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΝΤΟΥΕΪΝ ΝΟΜΠΛ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-9-2018 & ΩΡΑ 4 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΟΚΑΣΤΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΜΠΛ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ χηρα ΘΕΟΔ. ΒΑΜΒΑΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΕΛΠΙΔΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]