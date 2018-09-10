Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΝΤΟΥΕΪΝ ΝΟΜΠΛ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-9-2018 & ΩΡΑ 4 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΟΚΑΣΤΗ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΜΠΛ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ χηρα ΘΕΟΔ. ΒΑΜΒΑΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΕΛΠΙΔΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 10/09/2018 19:38

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/499452?skip_cache=yes

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