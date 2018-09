Μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς, το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τρία παγκόσμια συστήματα κατατάξεων σε διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που πλέον έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διακρίνεται ως προς το ερευνητικό του έργο και να διατηρεί μια σταθερή θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς. Συγκεκριμένα:

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018

Η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων Academic Ranking of World Universities (ARWU), μια από τις πλέον γνωστές και έγκυρες κατατάξεις στον κόσμο, γνωστότερη και ως Shanghai Ranking (λίστα της Σαγκάης), η οποία βρίσκεται στην ευθύνη του Shanghai Jiaotong University, δημοσίευσε τα επιμέρους αποτελέσματα για 54 θεματικές ενότητες που εντάσσονται σε πέντε (5) ευρεία επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες, Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Ιατρική και Κοινωνικές Επιστήμες. Στην έρευνα αυτή ελήφθησαν υπόψη πάνω από 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα και βασικό κριτήριο επιλογής αποτελούσε ένας ελάχιστος αριθμός δημοσιεύσεων την περίοδο 2012-2016 στις βάσεις Web of Science and InCites. Η ανάλυση των δημοσιεύσεων στηρίζεται σε πέντε επιμέρους δείκτες, οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα σε κάθε θεματική ενότητα. Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για το 2018, δώδεκα (12) θεματικές ενότητες του Πανεπιστημίου Πατρών συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 500 κορυφαίες του κόσμου:

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects - 2018 Θεματικές Ενότητες Κατάταξη Civil Engineering 101-150 Atmospheric Science 201-300 Mechanical Engineering 201-300 Biotechnology 301-400 Chemical Engineering 301-400 Energy Science & Engineering 301-400 Environmental Science & Engineering 301-400 Materials Science & Engineering 301-400 Computer Science & Engineering 401-500 Earth Sciences 401-500 Electrical & Electronic Engineering 401-500 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 401-500

National Taiwan University Ranking 2018

Στην κατάταξη του έτους 2018 που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) - Performance Ranking of Scientific Papers, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στη γενική ομάδα των θέσεων 651-700, ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια που τελικώς ελήφθησαν υπόψη, μετά από την εξέταση 4.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη βασίζεται στα δεδομένα των Essential Science Indicators (ESI) και Web of Science Core Collection (WOS). Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες (όπως λ.χ. εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects). Με βάση τα παραπάνω, τόσο η ιδρυματική όσο και οι κατατάξεις οκτώ (8) των επιμέρους θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώνονται ως εξής:

Κατάταξη Πανεπιστήμιο Πατρών (ιδρυματικό) 651-700 Επιστημονικό πεδίο (by field) Engineering 351-400 Θεματικές Περιοχές (by subjects). Chemical Engineering 216 Chemistry 351-400 Civil Engineering 176 Computer Science 301-350 Electrical Engineering 351-400 Materials Science 351-400 Mathematics 451-500 Mechanical Engineering 267

Webometrics 2018

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιουλίου 2018, αφορά στο α΄ εξάμηνο του 2018) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στο 1,9% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 512η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 27.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως (Ιούλιος 2017: 541, Ιούλιος 2018: 512), και την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 76 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό, ως εξής: Presence 5% [Size (number of pages) of the main webdomain of the institution], Visibility 50% [Number of external networks (subnets) originating backlinks to the institutions webpages], Transparency or Openness 10% [Number of citations from Top authors according to the source] και Excellence 35% [Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines: 2012-2016].