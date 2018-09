Συγκινητικά τα μηνύματα των σταρ και του κόσμου για τον Μπαρτ Ρέινολντς

Δεν είναι λίγοι οι σταρ και οι προσωπικοί φίλοι του εκλιπόντα Αμερικανού ηθοποιού Μπαρτ Ρέινολντς που εκφράζουν γραπτώς τα συλλυπητήριά τους και τις σκέψεις τους στα social media, μετά τον θάνατο του ωραίου σκληρού της μεγάλης οθόνης, ο οποίος έσβησε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 σε νοσοκομείο της Φλόριντα, σε ηλικία 82 ετών μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Ο Μπαρτ Ρέινολντς που άφησε εποχή τη δεκαετία του ’70 και αποτόλμησε να φωτογραφηθεί μέχρι και γυμνός για το γυναικείο περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας Cosmpopolitan, φωτογράφηση που έχει μείνει κλασική και έχει αντιγραφεί πολλές φορές, υπήρξε ένας μεγάλος σταρ και ήταν αγαπητός στο Χόλυγουντ και στο κοινό.

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr μόλις μαθεύτηκε το δυσάρεστο νέο ότι ο γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1936 στην Τζόρτζια των ΗΠΑ καλλιτέχνης έσβησε, πολλοί ηθοποιοί από τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ που αποκάλεσε τον Ρέινολντς «ήρωα του» και τον Πάτον Οσβαλντ, μέχρι και τον Ελάιτζα Γουντ, την Ντόλι Πάρτον, η οποία είχε παίξει με τον Ρέινολντς στο «The Best little whorehouse» το 1982 και τον συμπρωταγωνιστή του στο «Boogie Nights – Ξέφρενες νύχτες», Μαρκ Γουόλμπεργκ και την Άντζελα Λάνσμπουρι, εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του Μπαρτ Ρέινολντς, ενός αυθεντικού χολιγουντιανού σούπερ σταρ. Συγκινητικά ήσαν και τα λόγια της Σάλι Φιλντ, με την οποία είχε παίξει σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Ο ατσίδας και το λαγωνικό – Smokey & the bandit» και ήταν ζευγάρι και στη ζωή στα τέλη του '70, η οποία είπε πως θα τον έχει πάντα στην καρδιά της.

«Φαίνεται πως όλη του η καριέρα ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πάντα ζεστός και αστείος» ανέφερε για τον εκλιπόντα σταρ ο παρουσιαστής και ηθοποιός Ρίκι Τζερβέις σε δημοσίευσή του στο twitter.

Ακόμα στο Hollywood Walk of fame όπου υπάρχει το αστέρι του ηθοποιού, θαυμαστές του και απλός κόσμος αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του.

Ο Ρέινολντς, ένας θελκτικός ηθοποιός με σκληρό παρουσιαστικό, χαρακτηριστικό μουστάκι στην εποχή της ακμής του και μία ζεστή καρδιά, άφησε εποχή. Είχε ξεκινήσει όπως πολλοί της γενιάς του από την τηλεόραση, αργότερα στο σινεμά επιχείρησε και να σκηνοθετήσει φιλμ όπου έπαιζε όπως ο Κλιντ Ίστγουντ, καθιερώθηκε με την εξαιρετική ταινία του ΤζονΜπούρμαν «Όταν ξέσπασε η βία» το 1972, έπαιξε με ηθοποιούς όπως η Σάλι Φιλντ, η Σίμπιλ Σέπερντ (στο "At long last love" του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς το ’75) αλλά και η Κατρίν Ντενέβ στο “Hustle – O Αστυνομικός και το κολ γκερλ” του Ρόμπερτ Όλντριτς το ’75 και η Ντέμι Μουρ στο περιβόητο «Στριπτίζ» το 1996.

Μεγάλη του επιτυχία ήταν το αθλητικό φιλμ “The Longest yard» το ’74 αλλά και το «Boogie nights» του Πολ Τόμας Άντερσον για το οποίο προτάθηκε και για το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου το 1997.

Eίχε παίξει και με την Κάθλιν Τέρνερ το 1988 στην ταινία «Ερωτικά κυκλώματα», με την Τζιλ Κλέιμπεργκ και την Κάντις Μπέργκεν στο «Starting Over», το 1979, την Γκόλντι Χον στο «Best Friends», το 1982, την Τζούλι Αντριους στο «The Man Who Loved Women», το 1983 αλλά και την Φάρα Φώσετ στο «The Cannonball Run».

Μπορεί η καριέρα του μετά το ’80 να είχε πάρει την κατιούσα και το υπέροχο παρουσιαστικό του που είχε νεότερος να αμβλύνθηκε, ωστόσο ο Μπαρτ Ρέινολντς παρέμεινε μία ισχυρή φιγούρα στο Χόλυγουντ και η απώλεια του στενοχώρησε και λύπησε τους σινεφίλ.

Τέλος όπως διαβάσαμε, ο Ρέινολντς είχε και έντονο αυτοσαρκασμό. Έλεγε με χιούμορ, "σήμερα προβάλλουν τις ταινίες μου μόνο στις φυλακές ή στα αεροπλάνα, έτσι κανείς δεν μπορεί να φύγει"!

Ταινίες του παίζονται κατά καιρούς και στην Ελληνική τηλεόραση ενώ έχουν προβληθεί και στα Πατρινά σινεμά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Στο "Όταν ξέσπασε η βία".