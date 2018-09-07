Κηδείες και Μνημόσυνα που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Σεπτεμβρίου

ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε το Σάββατο 8/9/2018 & ώρα 4μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Πατρών.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΔΟΜΝΑ
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ ΤΗΣ: ΑΡΓΥΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΑΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΦΙΛΗ – ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε το Σάββατο8/9/2108 & ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΡΕΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ, ΑΛΕΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΑΥΣΙΚΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ – ΕΤΩΝ 98
Κηδεύουμε το Σάββατο 8/9/2018 & ώρα 11 π.μ. από τον Ι. Ν. Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ – ΜΠΕΛΕΚΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΗΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μιτόπολης 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤ. ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ – ΕΤΩΝ 75
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στο Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ χήρας ΑΝΤ. ΚΟΛΛΙ – ΕΤΩΝ 89
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ & ΤΖΕΝΗ ΚΟΛΛΙ, ΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στο Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΧΡΗΣΤ. ΚΡΕΒΒΑΤΑ – ΕΤΩΝ 90
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΡΕΒΒΑΤΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΡΕΒΒΑΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & FILIP, ΙΩΑΝΝΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΑΝΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΤΤΑΣ, ΜΙΚΟΛΑΟΣ & ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 88
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝ. ΣΩΡΡΑ
ΕΤΩΝ 85
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 90
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΔΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΡΟΔΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΟΥΠΗ, ΑΝΘΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΒΑΓΕΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΣΥΝΟ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜ. ΑΛΑΦΑΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ- ΕΤΩΝ 78
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΑΦΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΑΓΓ. ΛΟΤΣΑΡΗ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΛΑΦΑΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8/9/2018 & ώρα 8:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ – ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΛΗΔΑΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΛΗΔΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ & ΘΕΩΝΗ ΜΙΛΗΔΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΕΝΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένους μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΕΤΩΝ 65
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΒΡΟΚΟΜΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ – ΕΤΩΝ 78
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΜΑΡΙΝΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/9/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜ. ΣΑΜΑΡΑ – ΕΤΩΝ 66
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΜΑΡΑ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟY ΧΡΗΣΤ. ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ
ΙΧΘΥΟΠΩΛΗ - ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΜΑΛΙΑ ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ,
ΣΜΑΡΑΓΔΩ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΓΥΡΩ χηρα ΠΕΤΡ. ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ,
ΠΟΛΥΤΙΜΗ χηρα ΧΑΡ. ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χηρα ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΕΡΡΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΡΡΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΕΡΡΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΕΡΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΕΤΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΤΡΥΦΑ
ΕΤΩΝ 70
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΡΥΦΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΥΦΑ,ΑΝΝΑ χηρα ΕΥΣΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΒΑΣ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΚΟΛΦΩ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΤΕΝΤΖΕΡΑ,
ΘΕΟΔΟΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΤ. ΤΣΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΓΚΟΛΦΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΤΣΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΦΗ ΤΣΟΥΛΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟY ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟY
ΣΥΝ/ΧΟY ΥΠΑΛΛΗΛΟY ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΕΤΩΝ 62
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΗΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΓΩΝΗ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΤΩΝ 56
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΤΣΙΟΥ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
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