Εγκώμια των New York Times στην Θεσσαλονίκη

Εκτενής και εγκωμιαστική παρουσίαση της Θεσσαλονίκης, ως ιδανικού ταξιδιωτικού προορισμού Σαββατοκύριακου, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, δημοσιεύεται στο ένθετο Travel των New York Times (2/9), με τίτλο «Thessaloniki, Greece». Παρά το γεγονός ότι τη Θεσσαλονίκη επισκιάζουν τα ειδυλλιακά νησιά του Αιγαίου και οι αρχαιότητες της Αθήνας, η μητρόπολη του Βορρά δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου και αυτή να κερδίσει φήμη και σεβασμό.

Στο εν λόγω άρθρο, όπως δημοσιοποιεί το υπουργείο Τουρισμού, γίνεται αναφορά στην προσπάθεια του ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού να αναδείξει σε τοπ ευρωπαϊκό προορισμό city-break την πόλη της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με τον συνεδριακό τουρισμό, όπου η πόλη έχει μακρά παράδοση λόγω της ΔΕΘ. Ο γνωστός ταξιδιωτικός αρθρογράφος των ΝΥΤ, Seth Sherwood, που υπογράφει το κείμενο θεωρεί εντυπωσιακή τη θέση της πόλης με το προσφάτως ανακαινισμένο αεροδρόμιο, τις νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις και τους αυτοκινητόδρομους που κάνουν την πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη εύκολη και άμεση.

Πάντα σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου, στην πόλη βρίσκονται κατάλοιπα τριών αυτοκρατοριών (Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής), αλλά και εμφανή ίχνη του πολύ-θρησκευτικού της παρελθόντος (Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και Εβραίοι), που σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά μοντέρνα της εστιατόρια, τα παλαιοπωλεία, τα μπαρ και καφέ, ωθούν τον ταξιδιωτικό αρθρογράφο να παροτρύνει τον αναγνώστη-τουρίστα που επισκέπτεται την Ελλάδα, να ξεχάσει για λίγο το μαγιό του, να αφήσει πίσω αντίγραφα έργων του Πλάτωνα και Σωκράτη, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει μια σχετικά σύντομη επίσκεψη στην πόλη.

Το δημοσίευμα αναρτήθηκε και στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας, με τίτλο: «36 Hours in Thessaloniki» και υπότιτλο: 'Greece's second city is filled with remnants of its multilayered past, but sprinkled among the monuments are plenty of modern diversions'. Συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και αναλυτικές οδηγίες για επίσκεψη σε πολλά, αξιόλογα σημεία στη Θεσσαλονίκη, με ιστορικό αλλά και ευρύτερα πολιτισμικό ενδιαφέρον.

