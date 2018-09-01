Κηδείες και Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΓΙΑΒΡΙΝΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Κυριακή 2-9-2018 και ώρα 1 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Μοναστηρακίου Δωρίδος.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ % ΟΛΓΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ-
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΟΡΤΩΣΗ
ΕΤΩΝ 92
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ χήρας ΔΙΟΝ. ΝΙΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Πρεσβυτέρα χήρα Ιερέως ΓΕΩΡΓ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ- Ο ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΕΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΕΛΕΝΗΣ ΟΔ. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 72
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ, ΤΑΤΙΑΝΗ(ΜΟΝΑΧΗ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΠΑΓΩΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2/9/2018 και ώρα 9:30 π.μ στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρας) ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 74
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΤΑΛΕΩΝ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2/9/2018 και ώρα 9:30 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΣΤ. ΒΙΚΑΤΟΥ – ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΙΚΑΤΟΥ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΚΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΤΩΝ 78
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΥ,
ΑΣΠΑΣΙΑ & ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ,ΒΑΣΙΛΗΣ,ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
Μνημόσυνο
ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΤΩΝ 100
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]