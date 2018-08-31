Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ – ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Παρασκευή 31/8/2018 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών . Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΟΛΦΕΤΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΤΣΑΚΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΒΑΓΕΝΑ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΓΕΝΑ,
ΧΑΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΓΕΝΑ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]