Η μακάβρια φάρσα στο twitter που ... πέθανε τον Κώστα Γαβρά - Το μήνυμα σε fake λογαριασμό της νέας Υπουργού Πολιτισμού που προκάλεσε σύγχυση

Μακάβρια… φάρσα με το θάνατο του διεθνούς φήμη έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά προκάλεσε αναστάτωση στους ανθρώπους του πολιτισμού και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ένα tweet που φαινόταν να έχει αναρτηθεί απο λογαριασμό της νέας υπουργού πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης πέθανε στο Παρίσι, αναπαρήχθη με αστραπιαίο ρυθμό στο σύνολο σχεδον των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της χώρας.

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon.