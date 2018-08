Πάτρα: “Το δέντρο F.G Lorca" στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου

Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας φιλοξενεί την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου (Σάββατο 1/9), στις 9.30 το βράδυ, στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, μία μουσική παράσταση αφιέρωμα στον πολυταξιδεμένο και πολυτραγουδισμένο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα με τίτλο "Το δέντρο F. G. Lorca".

H μουσική παράσταση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της σπουδαίας ερμηνεύτριας Καλλιόπης Βέττα με τον συνθέτη και καταξιωμένο κιθαριστή Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Στη συναυλία θα ακουστεί ολόκληρο το έργο "RomanceroGitano" σε μουσική του Μ. Θεοδωράκη, τραγούδια από τον κύκλο “Αχ, έρωτα!” σε μουσική του Χρ. Λεοντή και δύο σε μουσική του ίδιου του Λόρκα.

Ανάμεσα τους, το ομώνυμο έργο "UnárbolllamadoLorca "σε μουσική του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και ποίηση του Χιλιανού ποιητή JaimeSvart .

Η φωνητική αρτιότητα και ερμηνεία της Καλλιόπης Βέττα και Η υψηλού επιπέδου κιθαριστική δεξιοτεχνία του Μανόλη Ανδρουλιδάκη, πάνω στην οποία στηρίζεται η ενορχήστρωση για Quinteto εγχόρδων, υπηρετεί την τέχνη του ποιητή και προσφέρει στον ακροατή τους γλυκόπικρους καρπούς από "Το δέντρο F.G.Lorca"

«Το δέντρο» του Λόρκα είναι ένα λιόδεντρο με βαθιά ρίζα στο ματωμένο χώμα της ισπανικής υπαίθρου. Ο ποιητής, ως φυσικό πρόσωπο, η μουσική που συνέθεσε και τα κείμενά του - μαχαίρι και βάλσαμο για τον ακροατή και αφετηρία σκέψης για τις επόμενες γενιές- είναι ο όμορφος, δυνατός κορμός. Οι συνειρμοί του ισπανικού εμφυλίου, οι αναγωγές στους δικούς μας μάρτυρες της τέχνης, οι μεταφράσεις και οι μελοποιήσεις των στίχων του κι ότι ενέπνευσε στους άλλους δημιουργούς είναι τα κλαδιά.

«Πέντε μινιατούρες για κιθάρα και έγχορδα»

Στο πρώτο μέρος θα ακουστεί το τελευταίο έργο του Μανόλη Ανδρουλιδάκη (Δεκ. 2017) «Πέντε Μινιατούρες για κιθάρα και έγχορδα» από το κουαρτέτο "l'anima" με την προσθήκη κοντραμπάσου και σολίστ στην κιθάρα τον συνθέτη. Πρόκειται για ένα κοντσέρτο σε φόρμα σουίτας, ιδιαίτερης δεξιοτεχνίας τόσο για την κιθάρα όσο και για την ορχήστρα. Βασίζεται, κυρίως, σε ελληνικά θέματα και ρυθμολογία, αντλεί, όμως, συχνά θεματολογία από την ισπανική, την κέλτικη και την κινέζικη μουσική. Το έργο, πέρα από μία υποβόσκουσα προγραμματική διάθεση και την σαφώς αναγνωρίσιμη τροπικότητα του μουσικού λόγου, ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό και την μινιμαλιστική ostinato λογική της φόρμας των δημοτικών τραγουδιών.

Ταμέρη:

· Ι. Open string sarabanda (Sarabandaτωνανοιχτώνχορδών)

· II. Ostinato pizzicato

· III. The nightingale and the windmill (Τοαηδόνικιοανεμόμυλος)

· IV. “Molto ritmico!”

· V. Adagio e finale

Τιμές εισιτηρίων : 7€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2018

- ΤΑΜΕΙΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ ΤΗΛ 2610 273.613

- MUSIC STATION – ΣΤΟΛΛΑΣ

Ρήγα Φεραίου 34, ΤΗΛ 2610 222.411

- Βιβλιοπωλείο DISCOVER

Βούρβαχη 3 και Κορίνθο ΤΗΛ 2610 624916

- ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Μαιζώνος 92, ΤΗΛ 2610 274.728

- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. και Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Κορίνθου 270, ΤΗΛ 2610 273.287