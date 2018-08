Τίτλοι τέλους το 2019 για την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The Big Bang Theory»

Η Warner Bros. Television και το CBS ανακοίνωσαν πως η κωμική σειρά θα τελειώσει μετά την ολοκλήρωση του 12ουκύκλου.

Σε κοινή δήλωση των εταιριών αναφέρεται: «Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες στους τηλεθεατές για την υποστήριξη του ‘’The Big Bang Theory’’. Τόσο εμείς όσο και το καστ, οι συγγραφείς και η ομάδα μας, εκτιμούμε βαθύτατα την επιτυχία που σημείωσε η σειρά και σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα επικό φινάλε».

Το «The Big Bang Theory» ξεκίνησε το 2007 και έκτοτε έχει κερδίσει 10 βραβεία Emmy, μετρώντας συνολικά περισσότερες από 50 υποψηφιότητες. Μεταξύ των κερδισμένων Emmy είναι και τα πέντε βραβεία που απέσπασε ο πρωταγωνιστής, Jim Parsons.

“We are forever grateful to our fans for their support of The #BigBangTheory during the past twelve seasons..." pic.twitter.com/OWIHsICi6e