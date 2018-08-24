Μνημόσυνα που θα τελεστούν τo Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣΠΑΤΡΩΝ
40/ΝΘΗΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΗΣΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ25-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ8,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΗΣΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣΜΑΣ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΤΣΙΧΛΙΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΛΩΡΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ25-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ9,00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΝΘΗΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΗΣΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΔΙΟΝ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ-ΚΑΡΤΕΡΗ
ΕΤΩΝ 40
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΛΕΙΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΝΘΗΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΟΥΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΑΛΑΤΗΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΝΘΗΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΗΣΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ DONNAΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ,
ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΚΟΤΣΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
40/ΝΘΗΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΗΣΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΝΙΚ. ΡΑΠΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΤΣΑ ΡΑΠΑΝΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΑΝΟΥ,
ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΑΝΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΓΙΩΡΚΗ, ΣΟΦΙΑ ΡΑΠΑΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ :ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΝΙΦΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΙΨΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-08-2018ΚΑΙ ΩΡΑ9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΝΘΗΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣΨΥΧΗΣΤΗΣΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔ. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΔΩΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ,
ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-8-2018 και ώρα 9.30 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση του αγαπημένου μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Συν/χου Αστυνομικού
Ετών 84
ΗΗ ΣΥΖΥΓΟΣ; ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) Φ. ΚΟΚΟΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΡΟΣΕΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΗΛΙΑΣ &ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΤΖΟΡΤΖΙΔΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-8-2018 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του αγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΣΤΕΛΛΑ
ΕΤΩΝ 91
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ &ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ &ΣΠΥΡΟΣ
Ο ΣΙΔΕΓΓΟΝΟΣ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-8-2018 και ώρα 9.30 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της αγαπημένης μας
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ (χήρας) ΑΝ. ΛΕΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΙΤΗ ΛΕΛΑΚΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:ΜΑΡΙΑ Πρεσβυτέρα (χήρα) ΘΕΟΦΑΝΗ Ιερέως ΤΙΡΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΤΩΝ 32
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΖΩΗ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΤΡΥΦ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 26-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΖΟΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ χηρα ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΟΦΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΩ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΘΕΟΦ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]