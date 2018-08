ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

Το… ραντεβού του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας με την πανσέληνο του Αυγούστου , είναι και φέτος στο «καστέλι» του Ρίου, εκεί όπου στις 9.30 το βράδυ της προσεχούς Κυριακής (26 Αυγούστου), θα δοθεί η συναυλία των Λουκά και Ανδρέα Αδαμόπουλου, στο πλαίσιο της οποίας θα ακουστούν τραγούδια που το καθένα έχει γράψει τη δική του ιστορία και είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένο στην καρδιά και τον νου μας.

Το χώρο του κάστρου στο Ρίον θα «πλημμυρίσουν» μουσικές και τραγούδια των Θάνου Μικρούτσικου, Αλκίνοου Ιωαννίδη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάρκου Βαμβακάρη καθώς και τραγούδια από το ξένο ρεπερτόριο (Time to say goodbye, Stand by me, Caruso, Hijo de la luna). Επίσης θα ακουστούν τραγούδια από τον Ελληνικό και ξένο κινηματογράφο (Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Μίμη Πλέσσα, Moon river, Canzone arrabbiata).

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στο φεγγάρι.

Στην ερμηνεία των τραγουδιών θα είναι η Αλίκη Ζαφείρη ενώ συμμετέχουν οι σπουδαστές μονωδίας από το Σύγχρονο Ωδείο Πατρών και το Λίνειο Ωδείο Πατρών Θάνος Βογδανέρης, Ευτυχία – Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Δήμητρα Κωνσταντοπούλου, Παναγιώτης Ράπτης, Σοφία Σέλληνα, Φλωρεντία Τασιάνη.

Ακορντεόν: Βασίλης Γκορίτσας

Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος

Ενορχήστρωση: Λουκάς Αδαμόπουλος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ