Νικόλ Κυριακοπούλου: Όλος ο κόσμος μου σφιχτά στην αγκαλιά μου- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο ανέβασε η Νικόλ Κυριακοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. H Ελληνίδα πρωταθλήτρια που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο στο επί κοντώ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου χθες μίλησε στο Θέμα Radio και εκτός από τα αγωνιστικά αναφέρθηκε στη λατρεία που έχει στην μονάκριβη κόρη της.

«Η κόρη μου, την κοιτάω στα μάτια και λιώνω και μου δίνει δύναμη. Μου έλειψε πάρα πολύ», ανέφερε, ενώ μιλώντας για το πως είναι η καθημερινότητά της, είπε «ξυπνάω το πρωί, ταΐζω την μικρή, πάω προπόνηση για 2 με 2,5 ώρες, επιστρέφω στο σπίτι και είμαι με την μικρή, το απόγευμα έχω πάλι προπόνηση 2 με 2,5 ώρες... μετά γυρίζω σπίτι και είμαι με τη μικρή».

Σήμερα ανέβασε στο Twitter μέσα από το προπονητήριο μια φωτογραφία όπου κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά της την κόρη της. «Όλος ο Κόσμος μου... σφιχτά στην αγκαλιά μου..! All my World... tightly in my arms..!» , γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που συνοδεύει τη φωτογραφία.