Σάρωσε στις ΗΠΑ η ταινία με τον προϊστορικό καρχαρία, “Meg, O Κυρίαρχος του Βυθού”

Eντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε το περασμένο τριήμερο 10-12/8/2018 στις ΗΠΑ η περιπέτεια “Meg, O Κυρίαρχος του Βυθού” σε σκηνοθεσία του 54χρονου Νεουορκέζου δημιουργού Τζον Τουρτέλτομπ - Jon Turteltaub κατακτώντας άνετα την 1η θέση του boxoffice με πάνω από 44,5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Μάλιστα η ταινία ξεκίνησε πολύ καλά και στον υπόλοιπο κόσμο όπου έκανε κοντά στα 98 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Το σενάριο των Ντιν Γκεοργκάρις, Τζον Χόμπερ και Έρικ Χόμπερ είναι βασισμένο στο best-seller του Στιβ Άλτεν.

Η ταινία όπου «πρωτοστατεί» ένας γιγάντιος καρχαρίας, αναμένεται στη χώρα μας σύντομα, από την Πέμπτη 23/8 σε διανομή της Tanweer και θα την δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare όπου ήδη φιγουράρει το σχετικό διαφημιστικό πόστερ.

Πρωταγωνιστούν οι Τζέισον Στέιθαμ, Λι Μπινγκμπινγκ, Ρέιν Γουίλσον, Ρούμπι Ρόουζ, Γουίνστον Τσάο, Τζέσικα ΜαΝάμι και Ρόμπερτ Τέιλορ.

Ο φοβερός και τρομερός Τζέισον Στέιθαμ (Spy, Furious 7) πρωταγωνιστεί στο Μεγκ, ή αλλιώς στην πιο απενοχοποιημένη και αμεταμέλητη κινηματογραφική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Την παράσταση κλέβει όχι μόνο το αντίπαλο δέος του Στέιθαμ, ένας καρχαρίας μεγαθήριο, απομεινάρι της προϊστορικής περιόδου αλλά και η καυστική διάσταση της ταινίας που εκτονώνει συχνά πυκνά -με γερές δόσεις γέλιου και γενναιόδωρες κινηματογραφικές αναφορές- τις αγωνιώδεις σκηνές της ταινίας.

Στο θρίλερ αυτό επιστημονικής φαντασίας που σκηνοθετεί ο Τζον Τουρτέλτομπ (National Treasure, Last Vegas) εμφανίζονται επίσης η διάσημη 45χρονη Κινέζα ηθοποιός Λι Μπινγκμπίνγκ (Transformers: Age of Extinction) και οι Ράιν Γουίλσον (The Office) και Ρούμπι Ρόουζ (Orange is the New Black).

Σύνοψη

Ένα βαθυσκάφος, που εξερευνά τα απόρθητα ύδατα των ωκεανών, δέχεται επίθεση από ένα τεράστιο πλάσμα που θεωρούνταν εξαφανισμένο. Καταλήγει ακινητοποιημένο στο βάθος του Ειρηνικού με όλο το πλήρωμά παγιδευμένο. Ο χρόνος τελειώνει και ο δύτης διάσωσης Τζόνας Τέιλορ (Τζέισον Στέιθαμ) προσλαμβάνεται για να σώσει το πλήρωμα και τον ίδιο τον ωκεανό από την απειλή: έναν προϊστορικό καρχαρία μήκους 23 μέτρων, τον Μεγαλόδοντα. Αυτό που δεν περνά από το μυαλό κανενός είναι ότι, πολλά χρόνια πριν, ο Τέιλορ είχε ξανασυναντήσει το ίδιο τρομακτικό πλάσμα. Τώρα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει τους φόβους του και να έρθει ξανά αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο κυνηγό όλων των εποχών.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Το φιλμ «The Meg» που έχει προυπολογισμό κοντά στα 130 εκατομμύρια δολάρια, στο cinemascore συγκέντρωσε καλό βαθμό, Β+ και άφησε στη 2η θέση το 6ο στη σειρά «Mission Impossible, fallout – H Πτώση» με τον Τομ Κρουζ, το οποίο ήδη πάντως σε 3 εβδομάδες έχει φτάσει στις ΗΠΑ τα 162 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 275 εκατομμύρια από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ελλάδα θα βγει 30/8 από την Odeon.

Πρεμιέρα έκανε στις ΗΠΑ και το φιλμ τρόμου «Slender Man» που ξεκίνησε συμπαθητικά με 11,3 εκατ. δολάρια (από 23/8 επίσης στη χώρα μας σε διανομή της Feelgood) καθώς και η βραβευμένη στο Φεστιβάλ των Κανών, νέα ταινία του Σπάικ Λι «BlacKkKlansman» με περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια και εξαιρετικές κριτικές (πάνω από 82% στο metacritic).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ