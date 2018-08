Νέο άλμπουμ της Σερ με διασκευές τραγουδιών των Abba

Η αγέραστη Σερ θα κυκλοφορήσει το "Dancing Queen" ένα νέο άλμπουμ με διασκευές των Abba, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, όπως ανακοίνωσε η Warner Bros. Records την Πέμπτη 9/8.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός που έχει κερδίσει βραβεία Oscar, Emmy και Grammy, αποφάσισε να ηχογραφήσει το άλμπουμ μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της στην ταινία "Mamma Mia! Mia! Here We Go Again, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

"Πάντα μου άρεσαν οι Abba και είδα το μιούζικαλ "Mamma Mia" στο Μπρόντγουεϊ τρεις φορές" είπε η Σερ.

"Μετά τα γυρίσματα του "Mamma Mia! Here We Go Again" θυμήθηκα τα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια που έγραψαν και άρχισα να σκέφτομαι, γιατί δεν ηχογραφώ ένα άλμπουμ με τη μουσική τους; Ήταν πιο δύσκολο απ΄όσο φαντάστηκα να τραγουδήσω τα τραγούδια, αλλά είμαι τόσο ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τους ανθρώπους που θα το ακούσουν. Είναι μια τέλεια στιγμή" ανέφερε.

Η ηχογράφηση και η παραγωγή του άλμπουμ έγινε στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες με τον επί σειρά ετών συνεργάτη της Σερ, Μαρκ Τέιλορ, ο οποίος ήταν ο παραγωγός της παγκόσμιας επιτυχίας της τραγουδίστριας «Believe».

Πηγή: ΑΠΕ

Την ταινία «Mamma Mia! Mia! Here We Go Again» την είδαμε και στην Πάτρα και μας άρεσε.