Έρχεται 23 Αυγούστου 2018 στην Ελλάδα η ταινία τρόμου «Slender Man»

Πρεμιέρα στις Αμερικάνικες αίθουσες κάνει την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 η περιπέτεια τρόμου και φαντασίας με τίτλο «Slender Man» σε σκηνοθεσία του Παριζάνου δημιουργού Sylvain White. Η ταινία αναμένεται στην Ελλάδα στις 23 Αυγούστου 2018 σε διανομή της Feelgood και πιθανότατα θα την δούμε και στην Πάτρα.

Ένας από τους πιο ανατριχιαστικούς αστικούς μύθους της δεκαετίας, ο Slender Man, που το 2014 οδήγησε δύο 12χρονα κορίτσια σε απόπειρα δολοφονίας συμμαθήτριας τους, ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη σε ένα απόκοσμο, μυστηριώδες θρίλερ με την υπογραφή του Sylvain White (Stomp and the Yard, The Losers). Στην πρωταγωνιστική τετράδα συναντάμε την ταλαντούχα Joey King (The Kissing Booth, Wish Upon, The Conjuring) που αναλαμβάνει τα ηνία της ηγεσίας της κοριτσίστικης παρέας, δίπλα στις Julia Goldani Telles (The Affair), Annalise Basso (Captain Fantastic) και Jaz Sinclair (When the Bough Breaks). To cast συμπληρώνουν ο Alex Fitzalan (Season, I miss you) και ο Javier Botet, στο ρόλο του αφύσικού και τρομακτικού Slender Man που έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ των τελευταίων χρόνων (The Conjuring, Insidious 4, IT).

Σύνοψη

Σε μια μικρή πόλη στη Μασαχουσέτη, μια παρέα κοριτσιών εκτελεί ένα τελετουργικό σε μια προσπάθεια να αποκωδικοποιήσει τον μύθο του Slender Man, μιας απρόσωπης, ψηλόλιγνης και τρομαχτικής φιγούρας με αφύσικα μακριά χέρια που ευθύνεται για την εξαφάνιση παιδιών. Όταν η μια από τις φίλες εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αρχίζουν να υποψιάζονται ότι είναι, στην πραγματικότητα, το τελευταίο θύμα του Slender Man.

Να προσθέσουμε πως το φιλμ κυκλοφορεί στις ΗΠΑ από την Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Μπέρκ και παραγωγοί είναι ο 42χρονος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ (είχε κάνει το 2016 το φιλμ «Truth» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Κέιτ Μπλάνσετ) και οι Μπράντ Φίσσερ, Ουίλιαμ Σέράκ, Ρόμπιν Μειζίνγκερ και Σάρα Σνόου.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ