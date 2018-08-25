Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 - 21:00 μμ

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ

ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ

ΣΩΛΟΜΟΥ 137 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ

02:00 πμ - πρωί

ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ

ΣΩΛΟΜΟΥ 137 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061

21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΡΙΟ

09:00-22:30

ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 – ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-990.150

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/08/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496433

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