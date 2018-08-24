Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 – 17:00ΜΜ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 – Μ. ΑΓΥΙΑ

21:00 ΜΜ – 02:00ΠΜ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 – Μ. ΑΓΥΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΑΤΡΩΝ- ΚΛΑΟΥΣ 178 (ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΕΙ & ΙΚΕΑ)

02:00 – ΠΡΩΙ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΑΤΡΩΝ- ΚΛΑΟΥΣ 178 (ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΕΙ & ΙΚΕΑ)

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

14:00-17:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/08/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496431

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