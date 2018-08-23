Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 – 17:00 ΜΜ

ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ –ΚΥΠΡΟΥ 2

21:00ΜΜ – 02:00ΠΜ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ –ΚΥΠΡΟΥ 2

02:00 – ΠΡΩΙ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-523.261

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

14:00-17:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/08/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496429

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