Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Αυγούστου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

02:00 πμ - πρωί

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

14:00-17:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 21/08/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496427

thebest.gr © 2018

Life&the City
Ο Άκης Σακελλαρίου μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του! ΦΩΤΟ Είναι καλά και ευχαριστεί τους γιατρούς του νοσοκομείου
Ο Άκης Σακελλαρίου μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του! ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Ξεκίνημα με χαμόγελα για την Κ20 της Παναχαϊκής Πρώτη προπόνηση στην Αγυιά τη Δευτέρα το απόγευμα
Ξεκίνημα με χαμόγελα για την Κ20 της Παναχαϊκής
Culture
Με συναυλία στον πεζόδρομο του Αρχαιολογικού Μουσείου εορτάζει την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο ο δήμος Πύργου Σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ
Με συναυλία στον πεζόδρομο του Αρχαιολογικού Μουσείου εορτάζει την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο ο δήμος Πύργου


Φαρμακεία
Πολιτική
Καθαρισμός χειμάρρων και συντήρηση μηχανημάτων σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων Στις 10.30 το πρωί
Καθαρισμός χειμάρρων και συντήρηση μηχανημάτων σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων
Κοινωνία
Μέριμνα από τους αστυνομικούς του Β' Α.Τ. της Πάτρας για τα αδέσποτα... ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΤα φροντίζουν όσο μπορούν καθημερινά
Μέριμνα από τους αστυνομικούς του Β' Α.Τ. της Πάτρας για τα αδέσποτα... ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Events
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο
Αγορά
Ίδρυση εταιρείας ακόμη και σε... 18 λεπτά! Θετική η ανταπόκριση και παραγόντων της οικονομίας-αγοράς
Ίδρυση εταιρείας ακόμη και σε... 18 λεπτά!



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλεία: Μεγάλη φωτιά στη Δαφνιώτισσα Αμαλιάδας- Ολονύχτια αναμένεται η μάχη με τις φλόγες- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Ηλεία: Μεγάλη φωτιά στη Δαφνιώτισσα Αμαλιάδας- Ολονύχτια αναμένεται η μάχη με τις φλόγες- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Πότε ανοίγουν τα σχολεία, τι ώρα θα ξεκινά το μάθημα και σε ποια δημοτικά της Αχαΐας θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής από το Σεπτέμβριο Πότε ανοίγουν τα σχολεία, τι ώρα θα ξεκινά το μάθημα και σε ποια δημοτικά της Αχαΐας θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής από το Σεπτέμβριο
Θλίψη και μόνο για το χαμό ενός μικρού παιδιού στα Βεσιναίικα Αχαϊας - Το σπαρακτικό αντίο από τον εφημέριο του χωριού Θλίψη και μόνο για το χαμό ενός μικρού παιδιού στα Βεσιναίικα Αχαϊας - Το σπαρακτικό αντίο από τον εφημέριο του χωριού
Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός στο... δρόμο! Ένα άτομο στο νοσοκομείο Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός στο... δρόμο! Ένα άτομο στο νοσοκομείο
Η πατρινή "κούκλα" Χρύσα Ανδρουτσοπούλου, ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τη χώρα, στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Earth 2018 - ΦΩΤΟ Η πατρινή "κούκλα" Χρύσα Ανδρουτσοπούλου, ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τη χώρα, στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Earth 2018 - ΦΩΤΟ
Αραγε ποια όνειρα να έκανε τρέχοντας μόνη στα Βραχνέικα Αραγε ποια όνειρα να έκανε τρέχοντας μόνη στα Βραχνέικα
Πάτρα: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε ξενοδοχείο του Ρίου - Άρπαξαν χθες τα ξημερώματα το χρηματοκιβώτιο Πάτρα: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε ξενοδοχείο του Ρίου - Άρπαξαν χθες τα ξημερώματα το χρηματοκιβώτιο
Πάτρα: Ζωντανεύει η χαρτοβιομηχανία «Λαδόπουλου»- Τα πρώτα βήματα και η επόμενη μέρα Πάτρα: Ζωντανεύει η χαρτοβιομηχανία «Λαδόπουλου»- Τα πρώτα βήματα και η επόμενη μέρα
Από την Ηλεία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός χθες σε διαμέρισμα στην Παντανάσσης Από την Ηλεία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός χθες σε διαμέρισμα στην Παντανάσσης
Πάτρα: Άρπαξαν τα ξημερώματα το χρηματοκιβώτιο ξενοδοχείου –Χτύπησαν τον φύλακα- Τρεις οι ληστές που ήταν όμως λιγάκι... άτυχοι Πάτρα: Άρπαξαν τα ξημερώματα το χρηματοκιβώτιο ξενοδοχείου –Χτύπησαν τον φύλακα- Τρεις οι ληστές που ήταν όμως λιγάκι... άτυχοι