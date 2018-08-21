Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Αυγούστου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
02:00 πμ - πρωί
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851
ΠΑΡΑΛΙΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032
ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
14:00-17:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386