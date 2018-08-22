Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 312 - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 – ΠΛ. ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)

ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 140 (ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΙΑ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΥΑ

ΕΡΜΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

02:00 πμ - πρωί

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-22:30

ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313

ΡΙΟ

14:00-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 22/08/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496425

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