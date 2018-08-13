Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 – 21:00ΜΜ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΩΚΑΙΑΣ 17 ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 - Μ. ΑΓΥΙΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12

ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΑ 116 - ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΑ 116 - ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑ

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-22:30

ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313

ΡΙΟ

14:00-22:30

ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 – ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-990.150

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 13/08/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496413

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