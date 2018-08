Επανακυκλοφορεί στα Ελληνικά θερινά σινεμά το νεονουάρ «Le Samurai – O Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο»

Το αριστουργηματικό νεονουάρ του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ «Le Samurai – O Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το 1967, πριν δηλαδή περίπου 51 χρόνια, θα ξαναπροβληθεί στις Ελληνικές θερινές αίθουσες σε νέα αποκατεστημένη κόπια, σε διανομή της Seven από την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018.

Παίζουν ο Αλέν Ντελόν και οι Νάταλι Ντελόν, Φρανσουά Περιέ, Cathy Rosier και Michel Boisrond.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από εκείνη του Σαμουράι∙ εκτός, ίσως από τη μοναξιά του τίγρη μέσα στη ζούγκλα». — Μπουσίντο (Κώδικας των Σαμουράι)

Ο Ζεφ Κοστελό είναι ένας επαγγελματίας δολοφόνος που εκτελεί τα συμβόλαια του με απόλυτη ψυχρότητα και φροντίζοντας πάντα να έχει ακλόνητα άλλοθι. Κάνει το μοιραίο λάθος όμως και μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη ενός νυχτερινού κλαμπ, αφήνει πίσω του μάρτυρες. Ο κλοιός στενεύει καθώς αστυνομία και εντολείς τον αναζητούν μανιασμένα.

Η ταινία αυτή του Jean-Pierre Melville (1917 – 1973) έχει επηρεάσει το έργο πολλών κατοπινών κινηματογραφικών δημιουργών όπως του John Woo, του Τζιμ Τζάρμους όταν το 1999 γύρισε τη δραματική περιπέτεια «Ghost Dog: The Way of the Samurai» με τον Forest Whitaker, κ.α.

Ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός και σταρ Αλέν Ντελόν που είχε μία μεγάλη καριέρα από τα τέλη του ’50, είναι σήμερα 82 ετών.

*Να θυμίσουμε πως από τις 9 Αυγούστου στις Αθηναικές θερινές αίθουσες επανακυκλοφορεί σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες το συναρπαστικό πολιτικό θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής 1975, "Οι Τρεις μέρες του Κόνδορα" σε σκηνοθεσία του Σίντνει Πόλακ με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Φέι Νταναγουέι. Διανομή από την Bibliotheque.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Διαβάστε επίσης:

Το πολιτικό θρίλερ του '75, "Οι Τρεις μέρες του Κόνδορα" με τον Ρέντφορντ, ξανά στις Ελληνικές αίθουσες