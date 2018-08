SLAVE TO LOVE: ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 11/9 Ο ΜΠΡΑΙΑΝ ΦΕΡΙ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Ένα από τα ακλόνητα μουσικά είδωλα, που δημιούργησε «σχολή» ερμηνείας και στυλ, καταφθάνει στην Ελλάδα στις αρχές του φθινοπώρου: ο λεγόμενος «δανδής της ροκ» Μπράιαν Φέρι θα εμφανιστεί στις 11 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο (και δυο μέρες μετά και στη Θεσσαλονίκη). Η φωνή του έχει χαρακτηριστεί «κομψή, βελούδινη αποπλάνηση» ενώ θεωρείται εκείνος που έμαθε στη ροκ σκηνή να μη φοράει μόνο δερμάτινα, αλλά και φίνα σακάκια με παπιγιόν. Στα 73 του χρόνια ο βρετανός σταρ και τζέντλεμαν έχει να θυμάται 45 χρόνια καριέρας και «λουστραρισμένου» πάθους επί σκηνής. Μαζί με τους σύγχρονούς του Ντέιβιντ Μπόουι και Μικ Τζάγκερ άφησαν εποχή σφραγίζοντας ανεξίτηλα την εξέλιξη της ποπ-ροκ, όχι μόνο ως performers αλλά και ως καλλιτεχνικές «περσόνες». Slave to Love, Jealous guy, My only love, Love is a drug, Frantic, Avalon θα ηχήσουν λοιπόν live κάτω από την Ακρόπολη.

Παιδί της εργατικής τάξης (γιος αγροτικού εργάτη) ο Μπράιαν Φέρι σπούδαζε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Νιουκαστλ όταν στα τέλη της δεκαετίας του ‘ 60 παρακινήθηκε από τον ιδρυτή της βρετανικής Pop Art, Richard Hamilton, να στραφεί στο πεντάγραμμο, παραμερίζοντας τελικά τη διδασκαλία κεραμικής. "Οι πρώτες μου συνθέσεις και ηχογραφήσεις με τους Roxy Music", εξηγεί, "ήταν μία άμεση προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για τη μουσική με τις δημιουργικές δυνατότητες και ιδέες που είχα από τη Σχολή Καλών Τεχνών" έχει δηλώσει. Το ντεμπούτο single του θρυλικού συγκροτήματος είχε τίτλο «Virginia Plain», ενώ το παρθενικό, ομότιτλο άλμπουμ είχε χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ποπ και ροκ μουσική ιστορία.

Το τελευταίο άλμπουμ, το τριπλά πλατινένιο «Avalon», κυκλοφόρησε το 1983 καθιερώνοντας τους Roxy Music παγκοσμίως. Το 2014 ο Φέρι κυκλοφόρησε το 14ο σόλο άλμπουμ του με τίτλο «Avonmore», ενώ το 2016 το πρώτο live σόλο άλμπουμ υπό τον τίτλο «Bryan Ferry Live 2015».

Πολυβραβευμένος και περιζήτητος, ο τραγουδοποιός, στιχουργός και τραγουδιστής έχει υπάρξει μέγας γυναικοκατακτητής με πιο διάσημο έρωτά του εκείνον με την καλλονή Τζέρι Χολ, πριν συνδεθεί και παντρευτεί το Μικ Τζάγκερ.

Θυμίζουμε πως σχετικά πρόσφατα γιόρτασε τα 40 χρόνια της καριέρας του το trumental άλμπουμ, το «The Jazz Age». Με την The Bryan Ferry Orchestra αποδίδει τις δικές του παλαιότερες συνθέσεις σε ρυθμούς τζαζ των 20s. Όταν άκουσε το «The Jazz Age», ο σκηνοθέτης Μπάζ Λουρμαν του ζήτησε να γράψει τη μουσική για το δικό του ριμέικ της ταινίας «Ο Υπέροχος Γκάτσμπι». Ο Μπράιαν Φέρι έχει ποζάρει και ως πρόσωπο της καμπάνιας των Marks & Spencer για τη σειρά ρούχων Autograph και συγκαταλέγεται ακόμα ανάμεσα στους πιο κομψούς βρετανούς celebrities. .

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΗΡΩΔΕΙΟΥ

Άνω Διάζωμα

-Τα εισιτήρια γενικής εισόδου στο Άνω Διάζωμα κοστίζουν 49,50 ευρώΘα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα για:

ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 22 ευρώ

φοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 33 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Β’ Ζώνη: 82,50 ευρώ

Α’ Ζώνη: 110 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη: 132 ευρώ

Για τα ΑΜΕΑ θα υπάρξει ειδικά διαμορφωμένος χώρος

στο Κάτω Διάζωμα (Τμήμα Α -Σειρές 1 & 2): 22 ευρώ