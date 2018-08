DIOR: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΧΙ»! ΓΚΟΝΤΑΡ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗ WINTER COLLECTION

Σύμφωνοι, τα καρό τα επιβάλλουν πολλά fashion brands για την προσεχή ενδυματολογική σαιζόν, αλλά μαζί με τραγιάσκες, πάτσγουορκ, χίππικα λουλούδια και σλόγκαν συνθέτουν μια από τις πιο ισχυρές συλλογές με «μήνυμα»: αυτής του κορυφαίου γαλλικού οίκου Christian Dior με τη σφραγίδα της δυναμικής ιταλίδας ηνιόχου του Maria Grazia Chiuri. Κηρύσσοντας συστράτευση με το διεθνές κίνημα Me# too υπέρ των γυναικών και κατά της σεξουαλικής και εργασιακής τους εκμετάλλευσης, ο παριζιάνικος κολοσσός συνεχίζει τα σόου με κοινωνικό «μήνυμα» συγκινώντας διάσημες ακτιβίστριες αλλά και «φιλοσοφημένες» κοκέτες. Η αρχή είχε γίνει πέρυσι με τα t-shirts για το φεμινισμό, μετά ακολούθησε η αναφορά στην αφάνεια των γυναικών στην τέχνη και τώρα τα πλεκτά πουλόβερ «φωνάζουν»: «Το Όχι σημαίνει Όχι- C’ est Non, Non, Non et Non!».

Η Chiuri εξηγεί πως δημιούργησε με εμπνεύσεις τη σινεφίλ ταινία –ορόσημο «Une Femme est une Femme» του Ζαν Λικ Γκοντάρ και της περίφημης Nouvelle Vague εποχής αλλά και το επαναστατικό κίνημα του Μάη του ’68. Η νέα εικόνα των γυναικών διαθέτει κοντοκουρεμένα μαλλιά, καρό ανδρικά κοστούμια, καρό τζάκετ και καρό φούστες. Σκοτσέζικες πιέτες, μαθητικά γιακαδάκια, σήματα αναρχίας, sixties μίνι, αλλά και εμπριμέ κολλάζ συμπληρώνουν τα outfits. Tα γαλλικά μπερέ έχουν αντικατασταθεί από τραγιάσκες. Για το πολύκροτο ντεφιλέ το Musee Rodin του Παρισιού είχε «ντυθεί» με 3000 αφίσες ενώ η καμπάνια φαντάζει σαν σινεμά με υπότιτλους.

"ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ"

Στην ταινία "Une femme est une femme" του 1961 ο αριστοκράτης ποιητής του γαλλικού σινεμά βασίζει την πρώτη έγχρωμη ιστορία του στην ομορφιά της τότε συζύγου του, της ηθοποιού Αννα Καρίνα. Εκείνη υποδύεται την Αντζελα που θέλει να αποκτήσει παιδί μέσα σε 24 ώρες, αλλά επειδή το αγόρι της αρνείται νιώθοντας πίεση, επιλέγει να κάνει έρωτα με έναν άλλο νεαρό που είναι ερωτευμένος μαζί της. Εννοείται πως το φιλμ δεν «έμεινε» τόσο ως μουσική κομεντί αλλά ως σύμβολο των ελεύθερων γυναικείων επιλογών. Η ηρωίδα είναι μια γυναίκα απελευθερωμένη, απενοχοποιημένη και ερωτική που ξέρει να «παίζει» με τους άνδρες και να ορίζει τη ζωή της. Εμφανίζεται κυρίαρχος στο πεδίο των σχέσεων αφήνοντας τους άνδρες σε δεύτερη μοίρα. (Πλάι στην Καρίνα συμπρωταγωνιστούσαν οι Ζαν Πολ Μπελμοντό, Ζαν Κλοντ Μπριαλί, Ζαν Μορό και ακουγόταν σάουντρακ του Σαρλ Αζναβούρ)

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ

Ο Dior χειμώνας όμως εκφράζει ταυτόχρονα και μια γενικότερη κοινωνική διαμαρτυρία εμπνευσμένος από το επαναστατικό πνεύμα του Μάη του ’68: Την αξεπέραστη εξέγερση φοιτητών και εργατών με αίτημα την αμφισβήτηση του κατεστημένου και την σεξουαλική απελευθέρωση. Εκείνες οι εικόνες αναταραχής στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν η αφορμή για την πασαρέλα της Chiuri και την τραγιάσκα που φόρεσε front row η Κάρα Ντελεβίν. Ο «πολιτισμός της ανυπακοής» στα στερεότυπα γίνεται λοιπόν φέτος «σημαία» της μόδας, καθώς μας θέλει στους δρόμους αντιδραστικές και σκεπτόμενες- πέρα από κομψές.