Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Αυγούστου
 

Πάτρας

14:00 - 17:00 μμ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

 

Δύμης

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

 

Παραλίας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 

Ρίου

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102

 

Μεσσάτιδας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

 

Καλαβρύτων

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/08/2018 10:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/495783

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