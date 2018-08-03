Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Αυγούστου

Πάτρας
14:00 - 17:00 μμ
ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ
ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ
Δύμης
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
Παραλίας
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
Βραχνεΐκων
14:00-17:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Ρίου
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102
Μεσσάτιδας
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336
Καλαβρύτων
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047
Νέου Ερινεού
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386