Διάσημοι Γάλλοι ράπερ πιάστηκαν στα χέρια σε αεροδρόμιο! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια πιάστηκαν την Τετάρτη μέσα στο αεροδρόμιο Ορλί, στο Παρίσι, ο διάσημος Γάλλος ράπερ Booba κα ο πρώην συνεργάτης του, επίσης τραγουδιστής της ραπ σκηνής της Γαλλίας, Kaaris, οι οποίοι προσήχθησαν από την αστυνομία και τέθηκαν υπό κράτηση μαζί με άλλους εννέα συνεργάτες τους. Αποτέλεσμα της αναστάτωσης που προκάλεσαν ήταν να σημειωθούν καθυστερήσεις στις πτήσεις και να κλείσει προσωρινά ένας τερματικός σταθμός του αεροδρομίου.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τράβηξαν άλλοι επιβάτες κι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, διακρίνονται οι δύο άνδρες να ανταλλάσουν γροθιές μπροστά από τα ράφια ενός καταστήματος duty free και σε μια αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο.

Συνολικά 11 άνθρωποι προσήχθησαν από την αστυνομία μετά τον καβγά, που ξεκίνησε το απόγευμα από τον τερματικό σταθμό, σύμφωνα με την αστυνομία και τον αερολιμένα.

«Καθυστερήσεις διάρκειας 15-30 λεπτών καταγράφηκαν σε έναν μικρό αριθμό πτήσεων, κατά τη διάρκεια του τσακωμού, και η αίθουσα έκλεισε προσωρινά» επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρεία Paris Aéroport.

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε κατάστημα duty free και ο υπεύθυνος αποφάσισε να καταθέσει μήνυση.

Οι δύο ράπερ αναμένετο να ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη, για να συμμετάσχουν σε μια συναυλία αργότερα σήμερα.

Ο 41χρονος Booba και ο 38χρονος Kaaris γνωρίζονται από το 2011, την εποχή όπου ο Booba βρισκόταν ήδη μεταξύ των διασημότερων ονομάτων της γαλλικής ραπ σκηνής. Ο Booba του είχε προτείνει να συνεργαστούν σε δυο άλμπουμ, το "Autopsie 4" και το "Futur" το 2012, η συνεργασία τους ωστόσο κρίθηκε από τον Kaaris ότι έβλαψε την καριέρα του. Όμως, η διαμάχη με έναν άλλο ράπερ, τον Rohff ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Ο Booba κατηγορεί τον Kaaris ότι δεν τον στήριξε αρκετά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

French rappers #Booba and #Kaaris fighting in a duty free shop at Paris-Orly airport. Terminal 1 had to be closed to the public, lots flights were delayed pic.twitter.com/PAEbc9M8a6