Στις 9 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα η Κορεάτικη ταινία - φαινόμενο, "Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών"

Από την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 θα δούμε στις Ελληνικές αίθουσες και της Πάτρας, στα Odeon Veso Mare, το φιλμ που συμμετείχε εκτός Διαγωνιστικού, στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών, «Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών - Train to Busan».

Βραβευμένο ως καλύτερη ταινία και καλύτερη Ασιατική συμμετοχή στο Φεστιβάλ Fantasia του Montreal, το Κορεάτικο blockbuster «Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών», καθηλώνει το κοινό με απτόητο θέαμα και καταιγιστική δράση, αλλά και μια συγκινητική ιστορία στην καρδιά της περιπέτειας, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood.

Η ταινία-φαινόμενο ξαναβάζει δυναμικά την Νότιο Κορέα στον χάρτη του σινεμά τρόμου με τις χαρακτηριστικές ορδές ζωντανών νεκρών να απειλούν όποιον βρίσκεται στο διάβα τους. Κινηματογραφημένη με συνέπεια, αξιοποιεί όλα τα εργαλεία του είδους και χτίζει με νεύρο μια όλο και πιο αγωνιώδη και κλειστοφοβική ατμόσφαιρα για τους λιγοστούς εναπομείναντες αμόλυντους πρωταγωνιστές της -καταδικασμένους σε ένα εφιαλτικό δρομολόγιο-, χωρίς να στερείται συναισθηματισμού ή ακόμα και νύξεων ταξικής φύσης, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Πάλλεται με αμείλικτη ορμή. – Variety

Γρηγορότερο από το Dawn of the Dead του 2004, ευφυέστερο από το Pride and Prejudice and Zombies, πιο ανατριχιαστικά εντυπωσιακό από το World War Z, το Train to Busan δίνει νέα ζωή σε ένα απέθαντο είδος. - The Guardian

Από τις καλύτερες ταινίες τρόμου της χρονιάς: πρωτότυπη, αποτελεσματική και φοβερά τρομαχτική. – The Empire

Μία άγρια διασκεδαστική διαδρομή. - SciFiNow

Σύνοψη:

Ένας άγνωστου ταυτότητας ιός σαρώνει τη Νότια Κορέα, εξελίσσεται σε πανδημία και μεταμορφώνει τους κατοίκους της σε ζωντανούς νεκρούς. Η Κυβέρνηση αναγκάζεται να θέσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά ούτε η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου είναι αρκετή. Οι μοναδικοί σώοι επιβάτες μιας υπερταχείας με προορισμό το Μπουσάν, που έχει αποκλείσει τη μετάδοση του ιού, πρέπει να παλέψουν μέχρι θανάτου για να επιβιώσουν. Ο Seok-woo, ένας χωρισμένος χρηματιστής, θα πολεμήσει με νύχια και με δόντια για να σώσει τη μικρή του κόρη. Στα 453 χιλιόμετρα αυτής της αιματηρής διαδρομής, θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν ζωντανοί.

Διάρκεια: 118 λεπτά.

Οι επιβάτες

Seok-woo: «Μπορείς να μας βγάλεις, εμένα και την κόρη μου, από την καραντίνα;»

Ένας διευθυντής επενδυτικής εταιρείας που βάζει τη δουλειά πάνω από την ίδια του την κόρη.

Ένα αξιοσέβαστο στέλεχος με ικανότητες και φιλοδοξίες που κάνει δώρο γενεθλίων στην κόρη του ένα ταξίδι στο Μπουσάν, όπου θα συναντήσουν την πρώην γυναίκα του. Πού να ήξερε ότι ένας θανατηφόρος ιός έχει ξεσπάσει και ότι η χώρα καταρρέει όσο αυτός κατευθύνεται στον Νότο…

Su-an: «Δεν θα σου φάω τον χρόνο σου, μπορώ να πάω μόνη μου».

Ένα γλυκό κοριτσάκι στο τρένο με τον μπαμπά της.

Ο υπερ-απασχολημένος πατέρας της και το διαζύγιο των γονιών της είναι οι λόγοι που μεγαλώνει με τη γιαγιά της και έχει ωριμάσει πριν την ώρα της. Για τα γενέθλια της θέλει περισσότερο από οτιδήποτε να περάσει μία μέρα με τη μαμά της και πείθει τον πατέρα της να πάνε στο Μπουσάν.

Sung-kyung: «Όλοι φοβούνται».

Μια μέλλουσα μητέρα που, παρά την εγκυμοσύνη, θα βοηθήσει όσους χρειάζεται.

Επιβιβάζεται στο τρένο για Μπουσάν με τον σύζυγο της. Ακόμα και αφού ξεσπάσει το χάος, παραμένει συγκροτημένη και αναλαμβάνει τον έλεγχο, καθώς το ένστικτο της την οδηγεί στο να βοηθήσει τους άλλους.

Sang-hwa: «Τρία βαγόνια και μετά θα έχω το πάνω χέρι».

Βρίσκεται στο τρένο για Μπουσάν με την έγκυο γυναίκα του και αποδεικνύεται γενναίος. Μόλις ο ιός διαδοθεί στο τρένο, πρέπει να παλέψει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για εκείνην και για το αγέννητο παιδί τους.

Young-guk: «Συγγνώμη, κανένας άλλος δεν τα κατάφερε»

Ο καλύτερος παίκτης του μπέιζμπολ στο σχολείο του.

Επιβιβάζεται στο τρένο με την ομάδα του μπέιζμπολ, αλλά μόλις ο ιός χτυπήσει, αποχωρίζεται τους συμπαίχτες του και παίζει μπάλα μόνος του.

Jin-hee: «Όχι! Οι φίλοι μου δεν έχουν έρθει ακόμα!»

Η μαζορέτα της ομάδας μπέιζμπολ του σχολείου.

Προκειμένου να κερδίσει την καρδιά του Young-guk, έγινε μαζορέτα. Όταν τα ζόμπι κάνουν κατάληψη στο τρένο, θα γίνει μάρτυρας του πώς όταν οι άνθρωποι φοβούνται γίνονται τέρατα.

Yong-suk: «Όλοι εδώ έχουν χάσει κάποιον!»

Ο ψυχρός και εγωιστής corporate executive.

Ως επικεφαλής μιας τεράστιας εταιρείας, η προσωπικότητα του είναι αμείλικτη. Σε μια στιγμή απόγνωσης, είναι πρόθυμος να θυσιάσει τους άλλους για να σώσει τη ζωή του.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

«Αυτό είναι ένα είδος που δεν έχει διερευνηθεί πλήρως στην κορεάτικη κουλτούρα και σ’ αυτή την ταινία καλείται να συμπεριλάβει στοιχεία της κορεάτικης ιδιοσυγκρασίας, άγνωστα στα χολιγουντιανά έργα του είδους. Ήθελα η ταινία να έχει στοιχεία κάθαρσης». Yeon Sang-ho.

*Ο σκηνοθέτης Yeon Sang-ho έκανε μια ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο Seoul Station, που είναι το prequel του Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών. Τα γεγονότα της ταινίας λαμβάνουν χώρα στη Σεούλ πριν η επιδημία φτάσει στο Μπουσάν.

Ο ηθοποιός Dong-seok Ma (ο άντρας με την έγκυο σύζυγο) ήταν ο personal trainer του πρωταγωνιστή Yoo Gong.

Είναι η 1η live-action ταινία του σκηνοθέτη που μέχρι τότε έκανε ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Η λέξη ζόμπι αναφέρεται μόνο μια φορά στην ταινία.

Επίσης είναι το πρώτο θρίλερ με ζόμπι στην ιστορία του κορεάτικου κινηματογράφου.

Η ταινία αξίζει να σημειωθεί πως έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στην Κορέα με πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές.

Συντελεστές

Σενάριο: Park Joo-suk

Σκηνοθεσία: Yeon Sang-ho

Παίζουν οι: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Choi Woo-sik, An So-hee, Kim Eui-sung, Kim Su-an.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Lee Hyung-deok

Μοντάζ: Yang Jin-mo.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ