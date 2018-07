«Mamma Mia, here we go again»: Μία ταινία, όαση διαφυγής στις ζοφερές μέρες που ζούμε

Άσχημη ψυχολογικά όλη η εβδομάδα που κύλησε με την ανείπωτη τραγωδία στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα στην ανατολική Αττική να μας έχει συγκλονίσει όλους. Σχεδόν καμία διάθεση να κάνουμε κάτι, με το βλέμμα και την προσοχή στραμμένα εκεί, στους συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους.

Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες παίζεται στη χώρα μας και στην Πάτρα παράλληλα με την έξοδο της σε ΗΠΑ, Αγγλία και άλλες χώρες το «Mamma Mia, here we go again» σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ και πραγματικά στο δίωρο που διαρκεί, μπορείς λίγο να ξεχαστείς, να χαμογελάσεις, να διώξεις όσο μπορείς τη θλίψη και να κουνήσεις λίγο ρυθμικά τα πόδια στους ρυθμούς των αθάνατων τραγουδιών των Abba. Δεν είναι τυχαίο όπως σχολιάστηκε σε έγκυρα ξένα Μέσα ενημέρωσης όπως η εφημερίδα The Guardian, η εμπορική αλλά και καλλιτεχνική επιτυχία της νέας ταινίας που μας ήρθε 10 χρόνια μετά την πρώτη.

Ζούμε σε πιο ζοφερούς καιρούς με την αγωνία και την απελπισία να μας έχει καταβάλλει και ταινίες όπως το «Mamma Mia, here we go again» είναι μία όαση διαφυγής! Στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής η καινούρια ταινία που αν και αναφέρεται συνεχώς στην Ελλάδα και στο ειδυλλιακό νησί Καλοκαίρι, γυρίστηκε τελικά σ’ ένα νησί της Κροατίας, ονόματι Vis, σε 10 μέρες προβολής έχει ήδη φτάσει τα 70 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα περίπου 97 από την μέχρι τώρα προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης οι κριτικές είναι σαφώς ευνοικότερες σε σχέση με το πρώτο φιλμ, φτάνοντας το ποσοστό 79% στο Rotten tomatoes.

Η νέα ταινία (διανομή από την UIP) που και στην Ελλάδα τα έχει πάει καλά και σε πάνω από δέκα μέρες προβολής έχει άνετα ξεπεράσει τα 100.000 εισιτήρια, είναι γλυκιά, έχει «αστεράτο» τιμ, από τις όμορφες και ταλαντούχες ηθοποιούς της νεότερης γενιάς (Αμάντα Σέιφριντ που επιστρέφει στο ρόλο της Σόφι και Λίλι Τζέιμς) τον Κουβανό Άντι Γκαρσία στα νέα πρόσωπα ως τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου που ανοίγει η Σόφι θέλοντας να τιμήσει τη μητέρα της Ντόνα (η Μέριλ Στριπ έχει μία εκπληκτική σκηνή προς το τέλος που συγκινεί, δεν σας λέμε περισσότερα αν δεν έχετε δει την ταινία), νέους άνδρες ηθοποιούς όπως τον Τζέρεμι Ίρβινγκ αλλά και τους τρεις πατεράδες της Σόφι ξανά σε απαρτία (Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Πιρς Μπρόσναν), τον Ντόμινικ Κούπερ ως τον άνδρα της Σόφι αλλά και τις κολλητές της Ντόνα (οι απίθανες Τζούλι Γουόλτερς και Κριστίν Μπαράνσκι και πάλι).

Το σημαντικότερο όμως το αφήσαμε να το αναφέρουμε τελευταίο, στη νέα ταινία στο ρόλο της λαμπερής Ρούμπι, γιαγιάς της Σόφι, που τραγουδά σαν καναρίνι εμφανίζεται η αγέραστη Σερ, η οποία σχεδόν κλέβει την παράσταση και το σώου τραγουδώντας «Fernando» αλλά και στο φινάλε το «Super Trouper» μαζί με όλο το «θίασο». Κακά τα ψέματα ως επαγγελματίας τραγουδίστρια και λαμπερό icon η Σερ ερμηνεύει πιο σωστά και πιο απογειωτικά από όλους τα τραγούδια των Abba, παρότι την δυσκόλεψαν, όπως η ίδια εξομολογήθηκε.

Η νέα ταινία περιλαμβάνει και κομμάτια των Abba που δεν ήσαν στο πρώτο φιλμ όπως το «When I kissed the teacher» που ακούγεται στη αρχή ή το «Waterloo» της Γιουροβίζιον σε μία κάπως κιτς και ίσως αχρείαστη σκηνή, έχει ωστόσο και πάλι τα κομμάτια – ύμνους του Σουηδικού ποπ συγκροτήματος όπως το «Mamma mia» ή το «Dancing Queen» σε μία από τις πιο ωραίες σκηνές όπου πλοιάρια με κόσμο καταφθάνουν χορεύοντας για τα εγκαίνια του ξενοδοχείου της Σόφι (μία σκηνή που θυμίζει Γιάννη Δαλιανίδη όπως γράφτηκε αλλά που σε γεμίζει χαρά, αισιοδοξία και τη χαμένη ξεγνοιασιά των ημερών που λέγαμε).

Το σενάριο κάνει συνεχώς «γυρίσματα» στο παρελθόν όταν το 1979 η Ντόνα αποφοιτά και ψάχνει το μέλλον της, βρίσκοντας το στην ειδυλλιακή Ελλάδα.

Βέβαια να μην ξεχάσουμε και την παρουσία του δικού μας Πάνου Μουζουράκη ως…ψιλοατάλαντου μουσικού που παίζει και τραγουδά στην δική του ταβέρνα του Λάζαρου, εκεί όπου η Ντόνα θα πρωτoτραγουδήσει μαζί με τις φίλες της, τις Dynamos.

Περνάς καλά βλέποντας το «Mamma mia here we go again again», κι αν παραβλέψετε το γεγονός πως η δράση προχωρά τραγουδώντας θα το χαρείτε και ίσως να θελήσετε να το δείτε και δεύτερη φορά, για να σιγοτραγουδήσετε τα κομμάτια των Abba «I Have a dream», «Knowing me, Knowing you», και τόσα άλλα.

Μακάρι η ζωή μας να ήταν σαν το καρτποσταλικό Καλοκαίρι του «Mamma mia here we go again again».

*Στο φιλμ κάνει και μία σύντομη εμφάνιση ως πιανίστας στο Παρίσι, ο 71χρονος σήμερα Benny Andersson των Abba.

Eπιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ