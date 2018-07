Ινδίες: Τα ψάρια έφτασαν μέχρι τους θαλάμους των νοσοκομείων εξαιτίας των μουσώνων! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Ο μουσώνας στην Ινδία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο 545 ανθρώπων από τον Μάιο, προξένησε πλημμύρα μέσα σε νοσοκομείο του κρατιδίου Μπιχάρ, στη βορειοανατολική Ινδία, όπου ψάρια βρέθηκαν να κολυμπούν μέσα στους διαδρόμους και στον θάλαμο εντατικής νοσηλείας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Ενώ το ακάθαρτο νερό εισέρεε μέσα στην μονάδα εντατικής νοσηλείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ναλάντα στην Πάντα, την πρωτεύουσα του Μπιχάρ, οι ασθενείς οχυρώθηκαν όπως μπορούσαν στα κρεβάτια τους περιμένοντας να περάσει ο χείμαρρος.

Μάλιστα, ο συγγενής ενός ασθενή έπιασε ένα ψάρι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν το νερό να έχει φθάσει μέχρι τα γόνατα των γιατρών που φροντίζουν ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται πάνω σε κλίνες το ύψος των οποίων έχει ρυθμιστεί αρκετά ψηλά από το πάτωμα. Ορισμένοι ασθενείς απομακρύνθηκαν από τον θάλαμο, ενώ το προσωπικό απασχολείτο με την άντληση του νερού που είχε εισχωρήσει ήδη στον ιατρικό εξοπλισμό.

"'Ένα μέρος του ισογείου πλημμύρισε χθες, Κυριακή, αφότου έφραξε ένας σωλήνας λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων", εξήγησε ο Σιταράμ Πρασάντ, εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Το περιστατικό δείχνει τα προβλήματα που αναδεικνύονται για τις υποδομές της χώρας από το πέρασμα ενός μουσώνα που σπέρνει κάθε χρόνο τον θάνατο και την καταστροφή. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, δεκάδες χιλιάδες κτίρια και κατοικίες πλημμυρίζουν σε τακτική βάση.

Από τον Μάιο, 545 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των βροχοπτώσεων που έπληξαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περισσότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Μόνο στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, που βρίσκεται δυτικά του Μπιχάρ, η κατάρρευση σπιτιών και τοίχων ήταν αιτία να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 80 άνθρωποι από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον τοπικό εκπρόσωπο της υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων.

Τα γειτονικά κρατίδια ήταν επίσης σε συναγερμό και οι αρχές απομάκρυναν από τις εστίες τους 3.000 κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στον Γιαμούνα, παραπόταμο του Γάγγη, ο οποίος ξεπέρασε το επίπεδο συναγερμού για πλημμύρα στο Νέο Δελχί.

Στο κρατίδιο Χαριάνα, πολλά υδάτινα ρεύματα έφθασαν επίσης το επίπεδο συναγερμού για πλημμύρα, σύμφωνα με τις αρχές. Το κρατίδιο Γκουζαράτ (δυτικά) και το 'Ασαμ (βορειοανατολικά) επίσης επλήγησαν. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι ζουν μέσα σε πρόχειρους καταυλισμούς στο 'Ασαμ.

Η Βομβάη, η πρωτεύουσα του κρατιδίου Μαχαράστρα (δυτικά), επλήγη ολόκληρες ημέρες από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν εκτός από μεγάλες πλημμύρες, σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

#WATCH: Fish seen in the water logged inside the Intensive Care Unit (ICU) of Nalanda Medical College Hospital (NMCH) in Patna following heavy rainfall in the city. #Bihar pic.twitter.com/oRCnr6f0UJ