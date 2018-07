Ξεκινoύν την Κυριακή οι εκδηλώσεις του 6ου μουσικού φεστιβάλ του Κατακόλου

Όλα είναι έτοιμα για την επίσημη έναρξη του 6ου Port Festival στο άλσος Κατακόλου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής με εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, dj set και διάφορες δράσεις από τις ομάδες και τους συλλόγους που συμμετέχουν. Το ύφος της μέρας είναι χορευτικό ρέγγκε-σκα-πανκ και τα συγκροτήματα ερχόμενα από Αθήνα - Αίγιο - Πάτρα πρόκειται να μας παρασύρουν σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτυ!

Μάλιστα φέτος οι διοργανωτές αντί εισιτηρίου, ζητούν από το κοινό να φέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης για το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των 4 Λυκείων του Πύργου και τους πυρόπληκτους της Αττικής!

Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:

Les Skartoi!

Τζαμάικα 1958, στην πιο κακόφημη γειτονιά του Kingstone γεννιέται ένα καινούργιο είδος μουσικής από μια παρέα που γνωρίστηκαν στο ορφανοτροφείο «Alpha Boys». SKA τη βάφτισαν και από τότε σαν έκρηξη μεγατόνων δημιούργησε ένα ρεύμα που παρέσυρε στον ρυθμό της ολόκληρο τον πλανήτη. Το οστικό κύμα της ska ταξιδεύοντας μέσα στις δεκαετίες έφτασε και στην Ελλάδα.

Κάνοντας πρόβες σε ένα υπόγειο στο Αίγιο οι Les SkartOi! εδώ και 15 χρόνια παλεύουν με τον ήχο της ska,του rocksteady και της reggae για να κρατήσουν ζωντανή την ενέργεια της μουσικής αντιπροσωπεύοντας το δυναμικό ρυθμό της εκρηκτικής δεκαετίας του 60. Έχοντας διανύσει αρκετά χιλιόμετρα εντός και εκτός Ελλάδας με τα ντεσιμπέλ στο φουλ για πάνω από μια δεκαετία οι Les SkartOi! δεν το βάζουν κάτω. Αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στούντιο ετοιμάζοντας το δεύτερο φουλ άλμπουμ τους με τίτλο «24 hours» σαν φυσική συνέχεια των προηγούμενων παραγωγών τους.

«We are gotta tell the people-We are gonna wake the town» είναι η φράση που έχουν στο μυαλό τους και με αυτή κάθε φορά ανεβαίνουν στη σκηνή με στίχο αιχμηρό, ρυθμό επικίνδυνο, πνευστά που ξυρίζουν με τις χαμηλές συχνότητες στο τέρμα…

Ska freaks and rocksteady warriors get ready to dance your enemies away…

Junkheart

Οι Junkheart σχηματίστηκαν το 2013 στην Αθήνα και παίζουν ελληνόφωνο punk-rock με ακουστικά στοιχεία. Έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους σε βινύλιο, τον «Καμιά Πατρίδα» (2014) και τα «Τραγούδια του Ανέμου» (2016), ενώ αυτόν τον καιρό ηχογραφούν τον τρίτο τους δίσκο «Άνοιξη Ρε» (10 song full LP).

Φ.Α.Κ.Α.

Οι Πατρινοί Φ.Α.Κ.Α. δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2015 από τον Πάνο Γεωργόπουλο. Με δικό τους υλικό και ευφυείς διασκευές στο set τους, έχουν θεσπίσει ένα ιδιαίτερο ύφος που ακροβατεί κάπου ανάμεσα στο rock, το punk και το hip hop. Τον Δεκέμβριο του 2015 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο "Ψάξε να Κρυφτείς". Τον Ιούνιο του 2018 κυκλοφόρησαν το single «Κάλως ήρθες στον παράδεισο» σε συνεργασία με τον Μάριο Νταβέλη [fundracar].

ΚΑΙ

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 3 ετών, με υπεύθυνες την ηθοποιό Ελευθερία Κουή και την λογοθεραπεύτρια Χριστίνα Καλαμπρέζου. Το εργαστήριο περιλαμβάνει Face painting, θεατρικό παιχνίδι & κατασκευές με μπαλόνια και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιουλίου, στις 7:30μ.μ.

*Τριήμερα Εργαστήρια: Animation (τεχνική stop motion) και Port News (δημοσιογραφικό-συνεντεύξεις από τους καλλιτέχνες).

*Αerial yoga (εναέρια ακροβατικά με πανιά) από τις μαθήτριες της σχολής χορού ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ της Πόπης Παναγοπούλου.

*Κite show από τον Αντώνη Λουμιώτη.

*Έκθεση Χειροποίητων Δημιουργιών από τον Πολιτιστικό & Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ν. Ηλείας «ΗλειοΤέχνες».

Το 6ο Port Festival διοργανώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή των Εθελοντών του, το Πολιτιστικό Σωματείο «Collectiva Artenativa» τον Πολιτιστικό & Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ν. Ηλείας «ΗλειοΤέχνες» και το κατάστημα μουσικών ειδών & οργάνων «Πλανώδειο» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου.