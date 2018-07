Κάτοικοι σε Καμμένο: Μας αφήσατε μόνους μας – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Περιοδεία στις πληγείσες, από τις φονικές πυρκαγιές, περιοχές της ανατολικής Αττική πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, Ευάγγελο Μπουρνούς, τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή και τοπικούς βουλευτές.

Επίσης, επισκέφθηκε τις προσωρινές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς, που αναπτύχθηκαν κατόπιν κοινής απόφασης με τους δημάρχους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Καμμένος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι του εξέφρασαν παράπονα για την κατάσταση που επικρατούσα κατά τη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών, ενώ κατηγορούσαν τις Αρχές για ολιγωρία και έλλειψη σχεδίου.

Τις συζητήσεις με τους κατοίκους κατέγραψε και ο δημοσιογράφος του BBC Gavin Lee, ο οποίος και ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help”

Survivors of the #Greek #WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1